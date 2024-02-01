立法院長選舉民眾黨陳昭姿手指沾印泥 投黃珊珊選票污損成廢票
2024/2/1 12:02（2/1 12:25 更新）
（中央社記者陳俊華台北1日電）第11屆立委今天進行立法院長選舉，卻出現1張無效票。民眾黨立委陳昭姿說，她清楚投給同黨立委黃珊珊，但因投票筆沾有印污而污染手指及選票，導致被認定為廢票，要向黨團與支持者致歉。
第11屆立法委員報到、宣誓就職，並投票選出立法院正、副院長。立法院長選舉部分，國民黨推出不分區立委韓國瑜參戰，民進黨則是不分區立委游錫堃尋求連任立法院長，而台灣民眾黨則由不分區立委黃珊珊角逐國會龍頭。
但開票開到最後，卻出現1張爭議票，這張選票雖然投給黃珊珊，但在國民黨立委陳菁徽的欄位，卻出現紅色印泥漬，到底是否為廢票，現場監票的民進黨立委陳亭妃與民眾黨立委林國成爭執，最終會議主席、民進黨立委柯建銘裁示，這張選票為無效票。
最終開票結果為國民黨韓國瑜54票、民進黨游錫堃51票、民眾黨黃珊珊7票、1張無效票，無人過半，中午12時30分將進入第二輪投票，韓國瑜與游錫堃兩人中得票較多者當選。
陳昭姿中午在臉書發文，照片中她的右手小拇指沾到印泥。她說，在票選立法院長時，雖清楚投給黃珊珊，但因為投票筆沾有印污，污染手指及選票，導致被主席認定為廢票，要向民眾黨團與支持者致歉。（編輯：蘇龍麒）1130201
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立院院長選舉韓國瑜54游錫堃51黃珊珊7 無人過半12:30第二輪投票