印泥污點變無效票 民眾黨團：對柯建銘判定表達遺憾

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（中央社記者郭建伸台北1日電）第11屆立委今天進行立法院長選舉，卻出現1張無效票。民眾黨團透過聲明表示，民眾黨立委陳昭姿因投票筆沾有印泥，不慎污染手指及選票，導致遭會議主席柯建銘個人認定為廢票，對會議主席判定表示遺憾。

第11屆立委今天進行立法院長選舉，卻出現1張無效票。民眾黨立委陳昭姿透過聲明，她清楚投給同黨立委黃珊珊，但因投票筆沾有印污而污染手指及選票，導致被認定為廢票，要向黨團與支持者致歉。

民眾黨團今天中午透過聲明表示，黨團成員陳昭姿在票選院長時的選票，投票戳已明顯蓋印於黃珊珊，惟因投票筆沾有印泥，不慎污染手指及選票，導致遭會議主席個人認定為廢票，民眾黨團對會議主席判定表示遺憾。

此外，民眾黨團也表示，立法院長第二輪投票，黨團成員不會進場。

民眾黨團副總召黃珊珊中午步出黨團辦公室受訪時表示，這只是一個小小的疏失，不會有黨紀處分。（編輯：蘇龍麒）1130201