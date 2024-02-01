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游錫堃對決韓國瑜 立法院長選舉第二輪投票開始

2024/2/1 12:40
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（中央社記者王揚宇台北1日電）第11屆立委今天報到，並進行立法院長選舉。由於藍綠白推出的人選，在第一輪投票時均未獲得過半數票，因此在中午12時30分，進行第二輪投票，由國民黨不分區立委韓國瑜對上民進黨不分區立委游錫堃。

由於第一輪投票發生爭議票，1張選票因污染被會議主席、民進黨立委柯建銘裁定為無效票，柯建銘在第二輪投票前特別提醒立委，投票時不要污染到選票。

第11屆立委今天報到、宣誓就職，將投票選出立法院正、副院長。這次立法院長選舉，藍綠白陣營都推出人選，由韓國瑜、游錫堃、台灣民眾黨不分區立委黃珊珊等3人，角逐國會龍頭寶座。

依據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數的票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前2名重行投票，以得票比較多數者為當選。

然而，第一輪投票時，全體113席立委領票，韓國瑜拿到54票、游錫堃51票、黃珊珊7票，無效票1張，3人均未取得過半票數，因此進入第二輪投票，由最高票的前2名韓國瑜與游錫堃一決高下，並於中午12時30分進行投票。（編輯：蘇龍麒）1130201

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