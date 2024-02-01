賴清德讚游錫堃風骨 恭賀韓江配任立院正副院長

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（中央社記者葉素萍台北1日電）國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選立法院正副院長，民進黨主席、總統當選人賴清德今天恭賀「韓江配」，賴清德透露，13日大選後不久，游錫堃就向他表達，若未能如願當選立法院長，將辭去立委職務、栽培新的人才，他很欽佩游錫堃的風骨。

立法院正副院長選舉今天歷經兩輪投票後，由國民黨立委韓國瑜當選第11屆立法院長、立委江啟臣當選副院長，尋求立法院長連任未果的游錫堃，發表聲明指出，「敝人因個人規劃，自2月2日起辭去立法委員職務」。

賴清德今天晚間出席台北場感恩便當會，他會前向媒體發表談話，恭賀韓國瑜、江啟臣當選立法院正副院長。

賴清德表示，今天正副院長選舉是立法院各黨團第1次的投票，充分展現各黨團的立場與價值，他給予新國會最高的祝福。

賴清德指出，立法院是民意最高殿堂，亦是民主重要象徵，非常希望未來立法院在各政黨既競爭又合作之下，能夠多多通過福國利民的法案，對外也能持續進行國會外交，拓展台灣國際空間，讓台灣有更多機會與盟友有更密切的結合。

至於前立法院長游錫堃與前副院長蔡其昌，賴清德強調，他要表達衷心感謝，過去4年在游蔡2人領導下，立法院協助國家推動許多重要法案，讓國家可以持續進步。

賴清德提到，游錫堃是民進黨圓山飯店創黨會議主席，是民主運動前輩，一生為了台灣民主犧牲奉獻，也是打下綠色執政品質保證的重要人士，跟前縣長陳定南在宜蘭縣打下這麼重要的招牌，今天沒有辦法順利連任立法院長，他相信社會都會感到很可惜。

賴清德透露，游錫堃在大選投完票、1月13日之後沒多久，就曾經跟他見面，並表達一貫的立場，即一生為民主打拚不忮不求，如果民進黨團提名當立法院長候選人、會全力以赴，如果未能如願的話，也會辭去立法委員職務，以栽培新的人才。

賴清德強調，他非常欽佩游錫堃的風骨，要特別再次感謝游錫堃，向游錫堃表達最高敬意。（編輯：張若瑤）1130201