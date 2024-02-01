新北感恩餐會 賴清德：讓台灣成為經濟日不落國

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）民進黨主席、總統當選人賴清德今天表示，他將結合立法委員的意見建設新北市，推動「均衡台灣國家建設計畫」，並延續台灣民主體制，好好發展經濟，讓台灣成為經濟日不落國。

賴清德今天中午到新北市板橋區，參加「賴清德蕭美琴TEAM新北！感恩餐會」，到達與離開時，對於記者詢問立法院長、副院長選舉相關議題，並未回答。

賴清德致詞時說，民進黨立委席次無法過半，但未來會結合立法院及社會各界的力量，守護台灣的主權，延續民主自由的憲政體制，這點不會打折。

賴清德說，會儘速發展經濟，競選過程多次強調，希望台灣在經濟上成為日不落國，讓台灣企業的實力布局全球、行銷全世界，讓太陽無論在哪裡，都可照到台灣的企業。

他表示，大企業要壯大力量，改善投資環境；中小微型企業面臨數位轉型、淨零轉型的挑戰，政府義不容辭要幫忙，以強化競爭力，讓經濟愈來愈好，社會更安定，以壯大台灣的力量。

賴清德說，會在台灣各縣市推動「均衡台灣國家建設計畫」，對新北市也有很多建設的計畫，將結合立委的想法，逐步建設新北市。

賴清德說，以感恩的心情回新北故鄉，感謝鄉親支持勝選總統。他也恭喜勝選的6席立委，感謝未當選的3名立委候選人的努力，雖敗猶榮，謝謝願意勇敢承擔，戰到最後一刻的精神令人欽佩。

他說，獲得新台幣1億6000萬元選舉補助款，將全部捐出，回捐中央黨部發展黨務，照顧創黨、建黨的民主運動前輩；及提供中央地方黨部黨工，設置求學、進修獎學金，以培養人才。另外，也將捐出作社會公益。

賴清德說，「台灣隊」沒有解散，總統蔡英文已把台灣隊隊長交給他，希望基層鄉親一起看顧台灣，對中央無法兼顧或疏忽的地方，給予提醒。透過各組織聯繫群組的訊息傳播與反映，讓執政更好。

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賴清德說，副總統當選人蕭美琴本來要來，但因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），故無法前來。他也感謝沒有投票給他的鄉親，這是因有更高的期待，等他有更好的表現才要支持，未支持者是推動進步的力量。

餐會包括民進黨新北市黨部執評委、婦女發展委員會、青年發展委員會、競選幹部、立委、市議員、信賴之友會、志工團、前台北縣長尤清等人參加。（編輯：李錫璋）1130201