苗栗感恩便當會 賴清德：推動大矽谷計畫促繁榮

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）民進黨總統當選人賴清德今天出席苗栗感恩便當會時指出，將推動競選政見桃竹苗大矽谷計畫，帶動地方繁榮；苗栗開票結果雖未如預期，但強化耕耘，有朝一日定能感動苗栗鄉親。

賴清德、副總統當選人蕭美琴今天在苗栗縣苑裡鎮御廚川菜餐廳舉辦感恩便當會，蕭美琴因在途中快篩陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），戴了2層口罩出席，但未用餐也不握手，她簡短致詞後先行離席。

賴清德致詞時表示，民進黨在苗栗縣推出2席立委候選人沒有贏，總統選舉得票數也是第3名，這個選舉結果要檢討的是候選人、檢討自己的團隊，不能檢討人民，否則不符合民主的精神。

賴清德指出，選舉結果未能如願，但不以成敗論英雄，要誠懇接受人民決定，對於投票支持者要致謝，對於未投票支持的人要當作是警惕、砥礪力量，繼續前進，只要理想不變、志氣仍在，相信人心是肉做的，只要繼續努力，一定可以感動苗栗鄉親。

賴清德表示，他在選舉期間提出的桃竹苗大矽谷計畫會持續努力推動，新竹科學園區已經飽和、外溢到桃園，未來希望往南串連發展到苗栗，每個城市都有不同定位，讓科技產業在桃竹苗更加發展，帶動地方繁榮，若此計畫成功，不僅僅造福桃竹苗經濟，對整個台灣也非常重要。

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賴清德提到，這次總統選舉結果有一重要意義，那就是台灣向國際社會展現出對民主的堅持。他並引述日本媒體的解讀，認為台灣人民很有智慧，選擇賴清德、蕭美琴是想要有能力的執政團隊帶領台灣繼續前進；選擇三黨不過半是希望有一個監督效力好的國會，「這個結果，讓美國等民主陣營國家很放心」。

賴清德表示，總統蔡英文在選舉期間，已經將台灣隊長交棒給他，「Team Taiwan」沒有解散要繼續服務，未來可透過信賴台灣之友會、信賴台灣姐妹會多與黨部、基層共同合作，強化地方耕耘、從事公益服務。（編輯：戴光育）1130129