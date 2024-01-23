基隆感恩會 賴清德：心存感激讓社會和諧國家進步

（中央社記者王朝鈺基隆23日電）總統當選人賴清德今天在基隆表示，支持他的選民，他心存感謝，沒有支持他的選民，他也心存感激，這是檢討改進的動力，如此社會才會和諧、國家才能進步。

賴清德和副總統當選人蕭美琴下午出席在基隆市柯達大飯店舉辦的感恩便當會，賴清德致詞說，一張選票一世情，每一票支持他的選民，是對他的肯定，他都心存感謝，他會在正確的道路上繼續努力打拚；沒有支持他的選民，提醒他有不足的地方，他會檢討改進，這也是讓他繼續進步的部分力量。

談到基隆未來發展，賴清德說，基隆河谷科技廊帶計畫對基隆和雙北非常重要，未來會移走五堵、六堵、七堵、八堵的倉儲，取而代之的是科技產業，並持續推動基隆捷運建設。他知道問題該如何解決，不會只是用說的，會用做的。

此外，賴清德表示，他一定會守護國家，主權絕對不會退讓，面對中國的威脅，主權一定要顧好，他在多次演講不斷強調「有主權才有所有權」，受到國家主權的保護，大家的房屋、土地、財產所有權才能存在，這就是他堅持不接受九二共識的原因。（編輯：唐聲揚）1130123