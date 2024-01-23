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小馬可仕：不支持台獨 不希望區域發生衝突

2024/1/23 21:40
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（中央社馬尼拉23日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕受訪表示，祝賀賴清德當選台灣總統是「基本禮節」，他同時也說，不支持台灣獨立，不希望區域發生衝突，並重申菲律賓遵循自己的一中政策。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）日前在社群平台X發文「祝賀賴清德當選台灣下屆總統」，這在台菲近年往來上非常罕見，此舉隨後引來北京抗議。

路透社報導，小馬可仕接受GMA新聞電視頻道（GMA News TV）訪問，他在今天播出的訪問中表示，祝賀賴清德當選總統是「基本禮節」。

他說，「一中政策依然存在」，自菲律賓採取這項政策以來，就一直嚴格遵行。「我們不支持台獨，台灣是中國一省」。

小馬可仕祝賀賴清德當選的言論引來中國斥責。中國外交部發言人毛寧上週建議小馬可仕「多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈」。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）也回嗆中方發言卑劣粗俗。

小馬可仕在今天播出的訪問也說，支持和平，不希望區域發生衝突。

菲律賓與中國過去一年來爭論不斷，小馬可仕同時向防衛盟友美國示好，包括同意美軍擴大使用菲律賓軍事基地。

中國將此舉視為挑釁行為及華府對其台灣政策的一項挑戰。

菲律賓與台灣維持非官方關係，雙方在台北及馬尼拉互設「經濟文化辦事處」，作為實質上的大使館。（譯者：侯姿瑩/核稿：楊昭彥）1130123

#小馬可仕
#菲律賓
#賴清德
#台獨
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