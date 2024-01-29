賴清德稱將成最常回立院的總統 提醒勿忘創黨精神

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北29日電）兼任民進黨主席的副總統賴清德當選總統後，今天自稱「回娘家」，受邀出席民進黨立法院黨團會議。他說，也許未來歷史會記載，在所有總統中，他最喜歡、最常回立法院，也期勉黨團成員不能忘記民進黨清廉勤政愛鄉土的創黨精神。

賴清德接著說，這塊招牌是創黨民主前輩冒著生命危險打下來的，「我們再怎麼不孝，都不能讓這塊招牌蒙塵」。

第11屆立法委員將在2月1日報到、宣誓就職，當天也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。民進黨立法院黨團今天在立法院召開第11屆黨團成立大會及第一次黨團會議，賴清德受邀出席，會中致詞時作上述表示。

賴清德說，他23日才受邀出席民進黨團新科立委共識營，今天再度受邀出席黨團會議，相信未來也許歷史會記載，「在所有的總統裡面，最喜歡、最常來立法院的，就是出身立法院的賴清德」。

賴清德會中恭喜所有當選第11屆立委的民進黨團成員，並提出幾點勉勵，希望他們帶給國家新的希望，也期盼黨團成員持續掌握民意、反應民意，尤其在網路時代，民意的變化會更快、更急、更猛。

賴清德說，希望大家要善用新的科技、新的平台，用創新的作法，除了宣傳問政及服務成績外，也要特別注意朝野政治攻防，以及中國的假訊息、認知作戰，因為這會讓辛苦打出來的成績，沒有辦法完整、迅速地讓社會大眾知道。

賴清德表示，2月1日將要組成新國會，希望大家能團結一致，推動國家重大政策，新國會的政治生態跟過去不同，三黨不過半，個別立委要有專業問政及深入的論述能力，還有堅強的作戰能力，每一個人都把自己的力量發揮到最大，並且要接受黨團幹部的指揮，團結一致，把黨團力量發揮到最大，才有可能完成行政院或總統府希望協助的重大政策。

賴清德指出，國會三黨不過半，與民進黨在國會過半時的朝野互動方式不同，黨團要更加費心，特別留意溝通、協調、合作。

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賴清德表示，不能忘記民進黨清廉勤政愛鄉土的創黨精神，而社會檢驗民進黨的標準，與檢驗國民黨或新興政黨的標準有所不同，對執政黨的要求與對在野黨也不一樣，大家要時刻警惕。

賴清德說，唯有秉持這樣的精神，得到社會的支持，不管在立法院的問政或是中央的施政，才有可能順利成功，否則每出現一件小事，牽涉到清廉時，「我們的力量就會減少」，而每減少一分力量，中央施政的推動就會出現更大的困難。（編輯：翟思嘉）1130129