蔡其昌：游錫堃大選後向賴清德表達未連任院長就辭立委

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（中央社記者林敬殷台北1日電）民進黨立委游錫堃競選立法院長連任失利後，隨即宣布辭去立法委員職務。與游錫堃搭檔競選正副院長的蔡其昌今天表示，游錫堃是在立法院長第一輪投票時告訴他，「若無法連任院長，他就會對外宣布辭立委」。

第11屆立法委員今天上午報到，隨即進行院長選舉，歷經兩輪投票後才產生，在國民黨立委韓國瑜接過今天院會會議主席柯建銘手中的當選證書後，游錫堃在臉書宣布，自2月2日起辭去立法委員職務。

立法院長產生後，接著進行副院長選舉，仍因投票數未過半而進入第二輪投票。蔡其昌在第二輪投票後，接受媒體訪問。

對於游錫堃無緣連任立法院長後請辭，蔡其昌表示，游錫堃應該有一些自己的想法，這部分可以去請問游錫堃本人。至於請辭前是否跟他討論過，蔡其昌說，很接近游錫堃要辭職前的時間，他才知道這件事，事前他不了解，也不知道，時間很接近的時候，游錫堃才告訴他。

至於游錫堃是否擔任其他職務，蔡其昌表示，他完全沒有聽說，他覺得游錫堃已經講得很清楚，總統當選人賴清德在去年多次拜託游錫堃出任不分區立委，就是要游錫堃承擔重任續任立法院長，游錫堃本來想退休，經賴清德勸說後接下這項任務。

蔡其昌說，游錫堃告訴他，1月13日總統立委選舉結果出爐之後，賴清德主動約見游錫堃，游錫堃向賴清德說，如果無法順利連任院長，他會辭去立委，跟黨內最近才討論這件事情完全無關。

蔡其昌表示，游錫堃今天是在院長第一輪投票時，告訴他若無法當選就會立刻宣布辭立委，他覺得此刻應該給游錫堃一個溫暖，因此才向媒體說明此事。

媒體詢問，韓國瑜當選立法院長，民進黨內是否會有檢討聲浪。蔡其昌反問，「要檢討什麼？檢討我們席次太少？」講這些都還太早。（編輯：林興盟）1130201