政壇大起大落 韓國瑜掌立院龍頭考驗調和鼎鼐功力

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（中央社記者王承中台北1日電）國民黨不分區立委韓國瑜在政壇歷經大起大落，睽違22年重返立院當選立法院長，攀上政治高峰。面對三黨不過半局勢，如何充分發揮國會監督力量、化解行政立法分歧、調解朝野黨團紛爭，考驗其調和鼎鼐功力。

第11屆立法院今天經全體立委投票，藍綠白各自推出人選，首輪沒有人過半； 韓國瑜 韓國瑜小檔案 民國46年6月17日新北市出生

學歷：政治大學東亞研究所法學碩士、東吳大學英國語文學系學士、陸軍軍官學校專修學生班40期

經歷：第11屆候任立法委員、高雄市長、台北農產運銷公司總經理、台北縣中和市副市長、立法委員（2、3、4屆）、台北縣議員、花蓮師院講師、世界新聞學院講師、文化大學推廣中心主任、中國時報撰述員、雲林縣斗六市私立維多利亞雙語中小學創辦人 資料來源：國民黨高雄市委員會主任委員 看更多 關閉 在第二輪成功獲得過半數立委的支持，擊敗尋求連任的前立法院長游錫堃，成為新任立法院長。

韓國瑜過去曾擔任第2屆到第4屆立委，2001年爭取立委連任失利後，一度退出政壇；2013年就任北農總經理，2017年競選國民黨主席失利後，經時任國民黨主席吳敦義安排接任高雄市黨部主委，並於2018年代表國民黨參選高雄市長，在地方刮起「韓流」，成功為國民黨奪回高雄市。

2019年，韓國瑜挾著高人氣，打敗鴻海創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫等人，贏得黨內總統初選，代表國民黨參選2020總統大選，但由於韓國瑜就任高雄市長不到半年就參選總統，引發一連串的爭議，在無法取得年輕人及中間選民認同的狀況下，最終敗給尋求連任的總統蔡英文。

韓國瑜總統大選落敗後，隨即遭民間團體提案罷免高雄市長，成為中華民國史上首位遭罷免的地方首長。儘管遭罷免後失去位子，但韓國瑜但仍被視為黨內的重要意見領袖，2024總統立委選舉，韓國瑜位列不分區名單第一位，全台輔選，選後如預期當上立法院長，攀上政治高峰。

不過，坐上院長寶座，也是責任的開始。國民黨雖是第一大黨，但三黨不過半，加上行政權仍在民進黨手上，韓國瑜如何強化國會監督力量，又發揮調和鼎鼐角色，挑戰嚴峻。

此外，這次因民眾黨團自推人選，韓國瑜才順利當選，對於民眾黨期望推動的國會改革議題，韓國瑜日前也表態支持，屆時如何推動讓朝野都滿意、人民也買單的國會改革，將是韓國瑜首關。

過去扁政府時期，立法院的組成雖然也是朝小野大，但當時的藍綠色彩鮮明，合縱連橫機會不大；本屆立法院，藍白合、綠白合都有空間，也讓立院的政治板塊充滿不確定性，未來朝野協商將是攻防的重要舞台，韓國瑜如何面面俱到處理，備受關注。

最後，立法院是全國最高民意機關，代表全國民意，未來面對政府政策、國會外交、國際情勢等，過去言行受到不少爭議的韓國瑜，對外發言與動作，都將動見觀瞻，如何掌握拿捏，考驗他的政治智慧。（編輯：翟思嘉）1130201