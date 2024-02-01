游錫堃連任立法院長失敗辭立委 王正旭遞補

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（中央社記者林敬殷、溫貴香、蘇龍麒台北1日電）歷經兩輪投票之後，國民黨立委韓國瑜當第11屆立法院長。尋求立法院長連任未果的游錫堃，發表聲明指出，「敝人因個人規劃，自2月2日起辭去立法委員職務。」

根據民進黨提出的不分區立委名單，游錫堃辭去不分區立委後，將由排名第13名的HOPE癌症希望基金會董事長、長庚紀念醫院基隆院區血液腫瘤科主治醫師王正旭遞補。

游錫堃辭去不分區立委後，將由排名第13名的HOPE癌症希望基金會董事長王正旭遞補。（中央社製圖）

HOPE癌症希望基金會董事長、長庚紀念醫院基隆院區血液腫瘤科主治醫師王正旭。（中央社檔案照片）

立法院今天上午舉行立法院長選舉，由於第一輪投票，國民黨推出的韓國瑜與民進黨推出的游錫堃、民眾黨推出的黃珊珊，得票數均未過半數，取得票前2名進行第二輪投票。依照立法委員互選院長副院長辦法規定，第二輪投票以得票比較多數者為當選。韓國瑜以54票拿下立法院長，游錫堃則以51票落敗。

游錫堃在投完第二輪投票之後，回到位於青島東路第一會館稍作休息，並於立法院長選舉結果出爐後，宣布自2日起辭去立法委員職務。

游錫堃在臉書上，貼出預先準備好的信函，「敝人因個人規劃，自2月2日起辭去立法委員職務。」並僅簡短表示，任務結束，謝謝大家。（編輯：蘇龍麒）1130201

游錫堃聲明。（圖取自facebook.com/yousikun.fans）