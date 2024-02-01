游錫堃辭立委 癌症希望基金會董事長王正旭遞補

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（中央社記者陳俊華台北1日電）第11屆立委今天進行立法院長選舉，民進黨不分區立委游錫堃尋求連任未果，宣布請辭立委。這席不分區立委遺缺，據民進黨不分區立委名單，將由排名第13的癌症希望基金會董事長 王正旭 王正旭小檔案 生日：1956年

學歷：

國立陽明大學公共衛生研究所博士

私立中國醫藥學院醫學系

國立陽明大學公共衛生研究所博士 私立中國醫藥學院醫學系 經歷：

基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師

長庚大學醫學院教授

前癌症希望基金會董事長 （資料來源：2024年總統立委選舉公報） 看更多 關閉 遞補。

第11屆立委今天報到後，上午進行立法院長選舉，第一輪投票無人過半，第二輪投票結果，在民眾黨8位立委未進場投票下，國民黨推出的立委韓國瑜拿到54票，民進黨尋求連任的游錫堃51票，韓國瑜當選第11屆立法院長。

游錫堃隨即發表聲明指出，「敝人因個人規劃，自2月2日起辭去立法委員職務。」這席立委依民進黨不分區立委名單，將由排名第13名的HOPE癌症希望基金會董事長、長庚紀念醫院基隆院區血液腫瘤科主治醫師王正旭遞補。

王正旭因兒時經歷祖母罹癌過世，使他發憤圖強，立志成為醫師，後來母親確診大腸癌，種種經歷讓他更加了解癌友家屬心情，推動成立癌症希望基金會，多年來持續為癌友倡議發聲。

王正旭去年11月獲民進黨提名不分區立委時，曾接受中央社記者訪問，當時他表示，未來進入國會，除了癌友權益，比較重要的應該是如何讓全民在健康維護等各方面，都能達到預期的成果。

王正旭說，他本身是服務癌症為主，這可以當作一個出發點，以前做的事情可以當作基礎，廣泛應用在所有疾病與健康照護上，達到該有的責任，很期待大家共同努力。（編輯：林興盟）1130201