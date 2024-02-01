韓國瑜當選立法院長 政院盼共推福國利民法案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北1日電）國民黨立委韓國瑜當選第11屆立法院長，政院表示，行政院長陳建仁祝賀韓國瑜當選，而政院將秉持積極態度，致力與立院溝通對話，回應社會各界建言，至盼兩院持續共同推動各項福國利民法案與政策。

第11屆立委今天報到，上午進行立法院長選舉，韓國瑜最後在第二輪選舉時獲得54票，當選第11屆立法院長；立法院副院長選舉結果尚未出爐。

行政院發言人林子倫透過媒體群組表示，第11屆立法院已選舉韓國瑜為新任立法院長，陳建仁除恭賀此次選舉順利完成，也特別祝賀韓國瑜。

林子倫說，現今國際形勢變化快速，民眾對於行政院及立法院都有著高度期待，行政院未來將秉持相同積極態度，致力與立法院溝通對話，回應社會各界建言，至盼兩院持續共同推動各項福國利民法案與政策，打造一個更溫暖且堅韌的台灣。（編輯：林興盟）1130201