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立法院副院長選舉第一輪江啟臣54票、蔡其昌51票、張啟楷8票無人過半
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立法院副院長選舉第一輪江啟臣54票、蔡其昌51票、張啟楷8票無人過半

2024/2/1 15:20（2/1 15:48 更新）
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第11屆立委1日上午報到後，下午進行立法院副院長選舉，工作人員布置完圈票處及票匭後，立委們陸續開始領票、投票。中央社記者王騰毅攝 113年2月1日
第11屆立委1日上午報到後，下午進行立法院副院長選舉，工作人員布置完圈票處及票匭後，立委們陸續開始領票、投票。中央社記者王騰毅攝 113年2月1日
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（中央社記者王揚宇台北1日電）第11屆立委今天報到後，下午進行立法院副院長選舉。第一輪投票結果，國民黨立委江啟臣54票、民進黨立委蔡其昌51票、民眾黨立委張啟楷8票，無人過半，將進入第二輪投票，以江啟臣、蔡其昌兩人中得票較多者當選。

各黨在新國會的席次，國民黨加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。

立法院稍早透過兩輪投票，由國民黨立委韓國瑜當選立法院長。立法院副院長選舉部分，國民黨推派江啟臣參選，民進黨則由尋求副院長連任的蔡其昌應戰。工作人員布置完圈票處及票匭後，於下午2時36分開始投票。

根據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前二名重行投票，以得票比較多數者為當選。

第一輪投票結果，江啟臣獲得54票、蔡其昌拿到51票、張啟楷拿下8票，他們3人均未取得過半票數，因此進入第二輪投票，由江啟臣與蔡其昌一決高下，以得票比較多數者為當選。（編輯：蘇龍麒）1130201

影片來源：國會頻道
第11屆立委1日進行立法院長選舉，民眾黨立委陳昭姿（圖）因投票筆沾有印泥，不慎污染手指及選票，遭會議主席個人認定為廢票，下午副院長選舉投票時特別引關注。中央社記者王騰毅攝　113年2月1日
第11屆立委1日進行立法院長選舉，民眾黨立委陳昭姿（圖）因投票筆沾有印泥，不慎污染手指及選票，遭會議主席個人認定為廢票，下午副院長選舉投票時特別引關注。中央社記者王騰毅攝　113年2月1日
民眾黨立委陳昭姿（左）蓋完副院長票後，特別亮票給黨團總召黃國昌（右）檢查無誤才投入票匭。中央社記者王騰毅攝 113年2月1日
民眾黨立委陳昭姿（左）蓋完副院長票後，特別亮票給黨團總召黃國昌（右）檢查無誤才投入票匭。中央社記者王騰毅攝 113年2月1日
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