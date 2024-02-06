陳昭姿立法院長選舉投無效票 民眾黨：停止中央委員職權2個月

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（中央社記者郭建伸台北6日電）民眾黨中評會今天召開臨時會討論黨籍立委陳昭姿在立法院長選舉無效票爭議。中評會今天決議，雖非屬刻意違反黨紀，但仍屬未能如實貫徹黨的意志，因此決議停止陳昭姿中央委員職權兩個月，即刻生效。

陳昭姿在立法院長選舉投票時選票因被手指印污被認定為無效票，日前請辭黨團幹事長，不過民眾黨中評會今天仍召開臨時會討論無效票爭議。

陳昭姿今天上午受訪表示，若是蓄意行為當然不可原諒，但這就是疏失，民眾黨團完全信任與了解，民眾黨主席柯文哲也相信她。

民眾黨中評會今天上午開會討論，會後透過聲明表示，有關陳昭姿在立法院長選舉投票遭認定廢票一案，經第3屆第2次臨時中央評議委員會決議，通過予以停止民眾黨中央委員職權兩個月，即刻生效。

民眾黨中評會主任委員李偉華表示，中評會於今天會議中，聽取陳昭姿說明當天選票髒污情形，並聽取在場監票人立委林國成陳述後，與會中央評議委員投票決議，認為陳昭姿並無跑票故意，非屬刻意違反黨紀。

李偉華表示，但因應注意而未注意造成選票髒污，而遭選票有效與否產生爭議，仍屬未能如實貫徹黨的意志，依民眾黨紀律評議裁決準則第3條規定，給予處分以儆效尤。

中評會指出，今天會議通過附帶決議，請民眾黨立法院黨團於兩個月內將黨團行為準則送至中評會備查。（編輯：蘇志宗）1130206