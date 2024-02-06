民眾黨中評會討論無效票案 陳昭姿：柯文哲相信我

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（中央社記者郭建伸台北6日電）民眾黨中評會今天召開臨時會討論黨籍立委陳昭姿在立法院長選舉無效票爭議。陳昭姿今天受訪表示，若是蓄意行為當然不可原諒，但這就是疏失，民眾黨團完全信任與了解，民眾黨主席柯文哲也相信她。

陳昭姿在立法院長選舉投票時選票因被手指印污被認定為無效票，日前請辭黨團幹事長，不過民眾黨中評會今天仍召開臨時會討論無效票爭議。

民眾黨立法院黨團今天上午舉行晨會，陳昭姿在步入黨團辦公室前接受媒體訪問。

對於無效票爭議，陳昭姿表示，那是個無心之過，民眾黨團昨天在朝野協商提出臨時動議要求修正議事錄，一方面當天選舉監察員有兩票認定為有效票，且根據投票辦法，她的選票也不符無效票或廢票標準，立法院長韓國瑜昨天已裁示民眾黨團在院會可提交書面。

陳昭姿表示，民進黨團總召柯建銘在媒體受訪稱她蓋不下黃珊珊而跑票，沒一句話是真實，且每句話都重傷人心。她強調，她的人生沒有作假這件事，只有誠實以對，且她是心甘情願蓋章，絕對沒有所謂跑票或作假。

媒體詢問是否擔心中評委要求請辭立委。陳昭姿說，如果是蓄意行為，當然不可原諒，但這就是疏失，民眾黨團完全信任與了解，她並不會擔心。

媒體追問，柯文哲是否究責。陳昭姿表示，柯文哲相信她，且柯文哲提到自己人生也遭遇許多不實猜測，並說「如果你（陳昭姿）這算第一次，我自己（柯文哲）大概超過100次了」。

陳昭姿說，黃珊珊是苦主，從頭到尾相信她，投票當天下午黃珊珊還護衛她。她比喻，或許外界可把她當作「教材」，每次投票都要非常小心，最好投票時要帶濕紙巾或衛生紙進去圈票處，「大家就以我為鑑吧」。

民眾黨團會議結束後，陳昭姿赴民眾黨中央黨部向中評委報告說明來龍去脈，並於離開黨部前再度接受媒體訪問。

陳昭姿說，她的角色是列席說明並據實回答，相信中評委會就她陳述的事實，做出成比例的處理，她尊重中評會討論結果。（編輯：蘇志宗）1130206