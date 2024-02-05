立院選舉餘波 吳崢：樂意與民眾黨到法院還原事實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北5日電）立法院正副院長選舉餘波盪漾，民眾黨今天提民事訴訟，告民進黨發言人吳崢與媒體記者。吳崢說，很樂意跟民眾黨到法院把事實還原一遍，民眾黨提告是政治的動作，意在轉移民眾黨第二輪投票缺席、最後保送韓江配的焦點。

吳崢1日在臉書發文及部分媒體報導，民眾黨主席柯文哲致電綠營醫界大老，盼民進黨支持黃珊珊當立法院長。民眾黨今天提民事訴訟，向民進黨、吳崢及2家媒體、記者合計求償新台幣300萬元。

吳崢下午接受媒體聯訪表示，尊重民眾黨與柯文哲行使法律上權利，他非常樂意與民眾黨到法院，把這幾天跟大家報告的事實再還原一遍。

吳崢說，民眾黨提告是政治動作，意在轉移焦點；從民眾黨選擇提告民事侵害名譽權來看，這件事非常清楚，如果民眾黨的代表真的認為他所講的「柯文哲致電給陳永興醫師」是不正確、是錯誤、不存在，應該告刑事誹謗。

吳崢表示，民眾黨也知道，若告刑事誹謗，會不起訴、不成案，所以選擇提告民事侵害名譽權，一來是轉移他所說的都是事實的焦點，二來是民眾黨現在還在轉移為何民眾黨在第二輪投票、最後保送韓江配的焦點。

媒體問他，被求償的100萬拿得出來嗎；吳崢說，要藉機向全國廣大敲碗看熱鬧的朋友們以及1450提出嚴正抗議，就是因為他們一直敲碗、喊燒，叫柯文哲趕快告吳崢，給柯文哲製造龐大民意壓力，所以柯文哲才不得不找個名目告他。

吳崢提到，去年選舉財產申報，他存款只有76萬元，還不到100萬元，萬一真的要賠100萬，他就破產了。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民眾黨立委黃珊珊說吳崢胡亂捏造事實；吳崢表示，他記得週末柯文哲才說過吳崢講的是事實，只是僅了解部分事實，現在黃珊珊又出來說不是事實，「到底這件事要聽柯文哲的？還是聽黃珊珊的？我也搞不太清楚民眾黨的立場」。

對於黃珊珊說，這是民進黨派系內鬥。吳崢表示，內鬥是不團結的意思，但前立法院長游錫堃在立院選舉中得到民進黨團51票、100%的支持，黃珊珊在立法院長選舉只得到民眾黨團87.5%的支持，相信大家都能看出誰比較團結。（編輯：林興盟）1130205