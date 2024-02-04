柯文哲稱若念大學才能投票民眾黨一定贏 藍綠批歧視

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（中央社記者王承中台北4日電）民眾黨主席柯文哲稱如果念大學才能投票，民眾黨一定贏的說法，引發藍綠立委批評。國民黨立委王鴻薇今天表示，柯文哲這樣的言論不符合民主常規；民進黨立委林楚茵則說，柯文哲直接把不支持他的人都當作沒讀書，真的是每個片刻都在示範什麼叫歧視。

民眾黨主席柯文哲昨天表示，民眾黨很像新加坡的人民行動黨，是菁英政黨，如果規定有念大學的才有投票權，那民眾黨一定贏。

國民黨立委王鴻薇今天受訪表示，雖然柯文哲可以贏得很多年輕人的支持，但柯文哲又失言了。在台灣終究不是每個人都有辦法念大學，如果將具投票權資格鎖定在大學，難道不是學歷歧視，又或是讓參選人去挑選自己的選民，柯文哲這樣的言論並不符合民主常規。

民進黨立委林楚茵在臉書發文指出，柯文哲一再傲慢學歷歧視，先是把升學率當吸毒犯罪率說，稱沒唸高中的就全部列管，又說「有些系教出來的學生沒那價值」，現在是直接把不支持柯文哲的人都當作沒讀書，「真的是每個片刻都在示範什麼叫歧視」。

林楚茵表示，柯文哲妄想用歧視發言轉移焦點，還是不能迴避民眾黨放水國民黨立委韓國瑜當立法院長的問題，從關鍵少數變成棄權放水，這是民眾黨要跟年輕人宣揚的政黨價值嗎。作為一位黨主席，柯文哲應該出來說明為何要棄權投票，為何要保送韓國瑜當立法院長。（編輯：林淑媛）1130204