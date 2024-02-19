立委發起台法及台波國會友好協會 促進交流

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（中央社記者王揚宇台北19日電）由民進黨立委林楚茵發起的台灣與法國國會友好協會、台灣與波蘭國會友好協會今天在立法院成立，林楚茵表示，期待匯聚國內的力量，促進台法、台波國會議員及各級政府與民間的交流。

立法院台灣與法國國會友好協會、台灣與波蘭國會友好協會今天成立，會長為林楚茵，並於會後發布新聞稿。此外，外交部次長謝武樵、立法院顧問高明秋、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、波蘭台北辦事處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）及多位民進黨立委出席活動。

林楚茵指出，法國參議院於2021年5月以304票贊成、0票反對，通過挺台議案，同年11月法國國民議會也以39票贊成、3票棄權、2票反對的壓倒性票數，通過挺台決議。

林楚茵說明，台灣國會因此在2023年通過「香檳關稅合理化」，回應法國國會的挺台舉動，最近法國外長更針對中國片面改變M503航路，發言抗議中國的蠻橫無理，台灣與法國兩國關係可見一斑。

林楚茵表示，在台灣當前的特殊地位下，推動國會外交是重要任務，例如她曾與前立委林靜儀，在2022年以台灣與波蘭國會友好聯誼會會長與副會長身分造訪波蘭，不只代表台灣關心中歐國家協助烏克蘭難民的非政府組織，也表達台灣聲援烏克蘭的聲音。

林楚茵強調，期待本屆再次透過台灣與法國、波蘭國會友好協會，匯聚國內的力量，促進台法、台波國會議員與各級政府與民間的交流。

高則叡提到，波蘭現在大力發展經濟，很高興看到來自台灣非常大的支持。龍燁則指出，台灣和法國共享民主自由的價值，也是彼此重要的經貿夥伴。（編輯：張若瑤）1130219