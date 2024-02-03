柯文哲稱民進黨做掉游錫堃 吳崢：51席綠委票票入匭

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（中央社記者溫貴香台北3日電）民眾黨主席柯文哲今天表示，民進黨提名游錫堃競選立法院長連任卻袖手旁觀，擺明是要「做掉」游錫堃。民進黨發言人吳崢晚間受訪回應，黨的態度與立院黨團的決議，就是堅定支持游錫堃選立法院長，且黨團51席立委票票入匭，請民眾黨及柯文哲不要再無中生有、搬弄是非。

吳崢今天晚間表示，民進黨的態度與民進黨立法院黨團的決議，就是堅定支持游錫堃選立法院長，不管是與在野黨的互動，或是許多朋友的關心，民進黨都一再強調以游錫堃參選院長的原則和底線。

吳崢強調，從最後投票結果可看出，民進黨團51席立委票票入匭，請民眾黨及民眾黨主席柯文哲，不要再無中生有、搬弄是非，政黨之間應該回歸理性對話，才能創造政黨合作的環境。

此外，吳崢上午受訪指出，立法院正副院長選舉前，的確有憂心政局的朋友，盼望能得到一個對社會、對台灣民主發展最好的結果，過程皆是善意。

吳崢提到，立法院的正副院長選舉前，民進黨及民眾黨的共同民間友人，希望兩黨取得共識，創造一個好的國會合作空間，最終兩黨皆回歸黨團自主，尊重立法院的運作，對於奔走其中的朋友，民進黨對此表示感謝。

吳崢表示，在兩黨黨團會議決定後，這些善意的溝通就已經結束，過程如醫師陳永興和前主席卓榮泰所述；至於民眾黨所謂中間人廖紫岑、林煜喆與柯文哲見面，屬個人行為，民進黨中央和黨團事先並不知情。

吳崢強調，真理越辯越明，整個過程可以清楚看到民進黨身為執政黨，國會沒有過半，有和在野黨合作穩定政局的善意，但也不會因此而失去原則。

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另外，針對部分人士於政論節目，指稱民進黨在立法院長選舉中接觸國民黨立委，開出8位數字以上利益，要求立委跑票等說法，民進黨晚間回應，相關指控茲事體大，媒體評論須負舉證責任。

民進黨指出，如有證據，歡迎提供給民進黨與檢調，倘若涉及不法，絕對祭出黨紀處分，並移送法辦；若無證據，相關人等不應含沙射影，傷及民進黨名譽，若有需要將採取法律行動，以正視聽。（編輯：張若瑤）1130203