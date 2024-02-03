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立法院長韓國瑜：國會新氣象 從化解朝野惡意開始

2024/2/3 22:12（2/3 22:37 更新）
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圖為韓國瑜113年2月1日在立院高 舉當選證書。 中央社記者王騰毅攝　113年2月2日
圖為韓國瑜113年2月1日在立院高 舉當選證書。 中央社記者王騰毅攝　113年2月2日
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（中央社記者劉冠廷台北3日電）立法院長韓國瑜1日宣誓就職，昨天上班首日，因未現身立院引發討論，韓國瑜今天晚間透過臉書表示，這幾天在外拜會請益，並很高興覓得幾位立院合適幫手，選戰激情已落幕，國會新氣象，從化解朝野不必要的惡意開始。

韓國瑜晚間在臉書發文表示，宣誓就職後，在新會期開議前，各委員都利用此時間整修辦公室，做好迎接新國會上路後的嶄新問政表現及準備。

韓國瑜說明，他前天正式接下立法院長重擔，為求本屆國會議事順暢與人事穩定，這幾天除在外私下拜會請益及感謝外，更花了些時間密集與幾位朋友洽談，很高興總算順利覓得幾位立院合適的幫手。

韓國瑜指出，選戰激情已經落幕，民意期待國家繼續前進，烏煙瘴氣的政治口水與漫天的不實互批攻訐，絕非人民所樂見。

韓國瑜強調，新國會新氣象，期盼大家多存一份善意及包容，他自我期許能扮演好國會議長角色，恪遵憲法、確保議事中立，守護國會尊嚴，及權力分立與監督制衡的憲政體制，共同推進國家改革向前，不辜負全民的期待。（編輯：林克倫、張若瑤）1130203

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