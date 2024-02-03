周萬來可望出任立院秘書長 任職立法院38年宛如活字典
2024/2/3 11:43（2/3 12:10 更新）
（中央社記者劉冠廷台北3日電）立法院長韓國瑜鎖定前考試委員周萬來，出任立法院秘書長一職。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，周萬來確實是萬中選一、合適人選，對議事規則的嫻熟，無人能出其右。
國民黨立委韓國瑜當選立法院長，立院秘書長一職可望由嫻熟國會議事運作及議事法規、過去普遍獲朝野正面評價的前立法院副秘書長、前考試委員周萬來
接任。韓國瑜辦公室今天也向媒體證實此事。
周萬來小檔案
- 出生：1951年10月12日
- 學歷：
台大政治學系法學士
台大政治學研究所法學碩士
- 經歷：
考試委員
立法院副秘書長
立法院顧問兼議事處處長
立法院議事組主任
空中大學學科委員、兼任副教授
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現年72歲的周萬來，公職生涯多數時間都在立院，嫻熟國會議事運作及法規，有立法院活字典的稱號。立法院相關歷練包括議事組科長及主任、議事處處長、顧問及副秘書長等職務，直到2014年獲前總統馬英九提名轉任考試委員，才離開服務了將近38年的立法院。
洪孟楷透過臉書表示，韓國瑜如真邀周萬來擔任立院秘書長，確實萬中選一、合適人選，議事規則無人能出其右，出版多本立院議事實務經驗書籍，也是他4年前首次上任後曾拜讀的教科書。
洪孟楷說，周萬來公務體系出身，是事務官從基層做起為國家服務的典範，3、40年的立院公務生涯，一定能秉公處理，幫韓國瑜打理好立法院內外一切，更能有效激勵公務人員的士氣，只要是專業的文官，就有機會被提拔，也凸顯韓國瑜用人並非靠關係，而是專業導向。（編輯：黃瑞弘、郭無患）1130203
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