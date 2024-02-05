黃珊珊：與卓榮泰會面是聽的角色 未提任何方案

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（中央社記者郭建伸台北5日電）立法院正副院長選舉牽扯出「珊昌配」議論，民眾黨團副總召黃珊珊今天表示，與民進黨前主席卓榮泰會面時，她都是「聽」的角色，沒有提任何方案，更沒有所謂交換條件，她只是據實轉達回民眾黨團而已。

卓榮泰昨天透過臉書表示，1月25日在共同友人聯繫下，他與黃珊珊唯一一次的談話，他提到3種模式，一是請民眾黨支持游錫堃跟蔡其昌；二是請民眾黨院長支持游錫堃，副院長可以討論支持民眾黨人選；三是當時坊間盛傳「游錫堃加江啟臣」組合，民眾黨是否有此想法。

黃珊珊今天透過臉書回應，有關卓榮泰所說與她會面一事，她必須說，因為在1月30日黨團會議決議前，民眾黨都抱持開放態度，因此會見卓榮泰，她都是「聽」的角色，並表示會將訊息帶回黨團，但她沒有提任何方案，更沒有所謂交換條件。

黃珊珊指出，卓榮泰所說的3方案都是他的意見，她只是據實轉達回黨團而已。

黃珊珊表示，當時角逐立法院長的韓國瑜等人表示想拜訪民眾黨團與柯文哲，所以他們才會公開說歡迎大家都到民眾黨團正式拜訪，婉拒私下約訪，以免爭議。

黃珊珊表示，1月29日兩大黨立法院正副院長人選拜訪民眾黨團，1月30日民眾黨團會議做成決議，1月31日舉行記者會公布黨團投票意願與方式，因此沒有與其他政黨交換立法院長人選條件的問題。

黃珊珊表示，2月1日自由時報報導指民進黨多方接觸台灣民眾黨，但民眾黨沒有接受民進黨提出的方案，當天報導就提到「前主席」出面的相關內容，但仍有兩家媒體與民進黨發言人吳崢扭曲事實，指民眾黨主動接觸民進黨。

黃珊珊表示，事實就是事實，真相只有一個，民進黨內互鬥赤裸裸上演，民眾已厭倦，全新的民意，請給全民一個全新的國會。

此外，民眾黨今天上午發出採訪通知指出，黨副秘書長許甫及委任律師等人，下午將赴台北地方法院，對綠營高層、發言體系不實指稱民眾黨主席柯文哲主動致電喬立法院長一事，提出民事告訴。（編輯：謝佳珍）1130205