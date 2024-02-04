卓榮泰披露曾和黃珊珊談3種模式 強調「不是羅生門」

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（中央社記者葉素萍、王鴻國台北4日電）立法院正副院長選舉牽扯出「珊昌配」議論，前民進黨主席卓榮泰今天說，他曾向民眾黨立委黃珊珊提出，請民眾黨支持游錫堃跟蔡其昌等3種模式，最後彼此並無交集；他強調，「說清楚，就不是羅生門」。

卓榮泰今天透過臉書表示，「說清楚，就不是羅生門」。在黃珊珊部分，1月25日在共同友人聯繫下，他們唯一一次的談話，他提到3種模式，一是請民眾黨支持游錫堃跟蔡其昌；二是請民眾黨院長支持游錫堃，副院長可以討論支持民眾黨人選；三是當時坊間盛傳「游錫堃加江啟臣」組合，民眾黨是否有此想法。

卓榮泰說，最後彼此並無交集，黃珊珊僅表示民眾黨尚未做出決定，她會向民眾黨主席柯文哲報告當日談話內容，以上內容他相信黃珊珊應該不會否認。

對於柯文哲日前向媒體說「民進黨袖手旁觀，擺明就是要把游錫堃做掉」，卓榮泰說，此番發言，使他非常驚訝，難道黃珊珊沒有明白向柯文哲報告過上述3模式的談話，「如果有，柯主席的這番話就太過權謀跟心機了！如果沒有，那是貴黨內部問題，我不予置評」。

卓榮泰說，民眾黨秘書長周榆修在直播記者會上、回應媒體提問「前主席有來接觸，是指卓榮泰？」只答覆一個字「是」，卻不說明他與黃珊珊接觸的時序，與1月31日當晚進行的電話事件完全無關，更未涉及所謂「珊昌配」話題，就容易讓外界陷入模糊與錯誤認知，「我可以認為你的『草率』是故意的嗎？」

卓榮泰表示，前些日子，很多人基於未來國會生態的穩定做出種種努力，都是出自於善意，縱然結果無法改變，但是為人處世基本的道義、還是要盡力維持，他會謙卑反省自我警惕。

至於民眾黨立委黃國昌今天上午表示，當初民眾黨主席柯文哲被放話抹黑時，如果中間人若在第一時間發出聲明，就不會有這麼多風波，而不是等總統府秘書長林佳龍浮上水面，中間人才匆忙發聲明；黃國昌也呼籲，前民進黨主席卓榮泰出來講清楚。

對此，卓榮泰也在臉書表示，近日黃國昌一再昧於事實的指責，這是黃國昌的作風，不必回應。

此外，對於卓榮泰的「昧於事實」指控，黃國昌下午在臉書發文說，民眾黨從沒考慮過接受卓榮泰的提案，壓根沒想和民進黨交換，結果民進黨還有臉出來抹黑柯文哲；奉勸卓榮泰不要被拆穿後惱羞成怒，不僅毫無擔當，還繼續丟人現眼。（編輯：黃國倫）1130204