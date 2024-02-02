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卓榮泰坦言見黃珊珊：未提游錫堃當院長以外選項

2024/2/2 19:41（2/2 19:57 更新）
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前立法院長游錫堃（前）。中央社記者王騰毅攝　113年2月1日
前立法院長游錫堃（前）。中央社記者王騰毅攝　113年2月1日
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（中央社記者溫貴香台北2日電）國會龍頭之爭，綠白爭議延燒，民眾黨今天指民進黨前主席卓榮泰曾會見民眾黨立委黃珊珊，卓榮泰晚間發表3點聲明指出，約1週前與黃珊珊見過一次面，在討論各種選項中，都是以游錫堃作為立法院長唯一人選來進行討論，並沒有提到游錫堃當立法院長以外的任何選項。

立法院正副院長選舉昨天落幕，國民黨提名的韓國瑜與江啟臣當選正副院長，但民進黨和民眾黨的爭議仍未結束，民眾黨不滿遭指「柯文哲主動聯繫綠營、甚至為黃珊珊求官」而揚言提告，傍晚再度召開記者會指稱卓榮泰找黃珊珊會面。

卓榮泰晚間發表3點聲明，第一，立法院長選舉過程，一直以黨團決議的人選為前提，來尋求國會穩定運作，有助國家施政的可能。

卓榮泰說明，第二，他並沒有參加1月31日的餐會跟討論，而他與民眾黨立委黃珊珊是在約1週前碰過一次面，主要表達上述看法。

第三，卓榮泰表示，在與黃珊珊唯一一次的見面中，他在各種討論裡面，都是以游錫堃作為院長唯一人選來進行討論，並沒有提到游錫堃當立法院長以外的任何選項。（編輯：張若瑤）1130202

#江啟臣
#游錫堃
#卓榮泰
#黃珊珊
#韓國瑜
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