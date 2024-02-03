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見柯文哲談立院龍頭 林煜喆：個人行動無授權、林佳龍不知情

2024/2/3 18:51（2/3 19:54 更新）
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左為總統府秘書長林佳龍，右為民眾黨主席柯文哲。（中央社檔案照片）
左為總統府秘書長林佳龍，右為民眾黨主席柯文哲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北3日電）立法院長選舉風波延燒，民眾黨立委黃國昌今天指出，林煜喆、廖紫岑2位中間人於1月31日清楚表示，代表總統府秘書長林佳龍拜訪民眾黨主席柯文哲。林煜喆發布聲明強調，這是他的個人行動，林佳龍事先不知細節，也沒有誰授權誰的問題，懇請柯文哲及其團隊別再波及他人。

常陽科技董事長林煜喆今天發表聲明指出，身為關心台灣發展的小企業主，希望台灣政局穩定，他也希望柯文哲能協助穩定立法院政局，讓台灣能順利運轉，創造民生富裕安定的社會，亦將此想法告訴雲林鄉親好友林佳龍。

林煜喆提到，他認為應可開出一條路，協助綠白兩陣營討論如何讓政局走向好的發展，至於各方溝通後的各種可能結果，則非他能主張或決定；即使溝通之後沒有結論，至少展現善意，有利未來良性互動，應該不會有任何損失。

林煜喆在聲明裡抱歉說，他沒有想到一個「以和為貴」，讓台灣更和諧轉動的想法，竟會釀成一個不可收拾的風波，造成柯文哲及林佳龍的困擾，但柯文哲與林佳龍仍平靜表達了解他當初的用意、且要他不必自責。

林煜喆表示，他已經懇請柯文哲及其團隊，原本希望台灣政局穩定的動機沒有改變，但是他的個人行為，包括臨時找台灣數位光訊董事長廖紫岑同行，林佳龍事先並不知細節，所以就不用再波及他人。

林煜喆強調，整起事件沒有誰授權誰的問題，這是他一個小老百姓的個人行動，他只是希望台灣穩定，事前並不清楚政治並非自己所想像的那樣，在生意場上的道義及誠信，這裡是看不到的。

林煜喆說明，非常抱歉造成大家的困擾及麻煩，他會深切反省，原本希望台灣政局穩定的初心，何以演變至此，這是他始料未及的，但他還是要誠摯呼籲，「我們都是一家人，應該一起來創造更和諧進步的台灣」。（編輯：張若瑤）1130203

#林佳龍
#柯文哲
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