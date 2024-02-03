柯文哲：總統大選竹縣得票3成多 民眾黨可拚縣長

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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）民眾黨主席柯文哲今天表示，2024總統大選他未特別在新竹縣造勢，卻能在新竹縣拿下3成多的總統得票率，未來民眾黨若派人參選新竹縣長，有機會當選。

柯文哲下午在新竹市關東市民活動中心舉辦「新竹縣市感恩座談茶會」，多名民眾黨籍新竹市、縣議員到場陪同。

他在感恩座談茶會致詞表示，民眾黨2020年首次參加選舉就拿下11%政黨票，此次選舉成長至22.07%，已是台灣政黨第3勢力，要泡沫化並不容易。

柯文哲指出，他在桃竹竹苗地區的總統票得票率達到3成以上，其中新竹縣總統票拿到35.6%得票率，政黨票也有28.8%，未來在這些地方派人選舉較易當選，甚至角逐新竹縣長也有機會當選。

他表示，民眾黨每年將有新台幣1.5億元政黨補助款，將以此推出民眾之聲網路電視台、中央自媒體中心等，他已經請人協助分析此次選戰的缺失，未來也要推派人選參選里長。（編輯：戴光育）1130203