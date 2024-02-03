更多編輯台推薦新聞：
馬爾他騎士團沒領土卻有憲法貨幣郵票 護照僅500本全球最稀有
國際

馬爾他騎士團沒領土卻有憲法貨幣郵票 護照僅500本全球最稀有

新北大漢溪野放水牛遷新居 台東海邊部落伴長者生活
地方

新北大漢溪野放水牛遷新居 台東海邊部落伴長者生活

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄
運動

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 政治

柯文哲：總統大選竹縣得票3成多 民眾黨可拚縣長

2024/2/3 20:51（2/3 21:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨主席柯文哲（後左）3日出席「新竹縣市感恩座談茶會」時表示，民眾黨2020年首次參加選舉就拿下11%政黨票，此次選舉成長至22.07%，已是台灣政黨第3勢力，要泡沫化並不容易。中央社記者魯鋼駿攝 113年2月3日
民眾黨主席柯文哲（後左）3日出席「新竹縣市感恩座談茶會」時表示，民眾黨2020年首次參加選舉就拿下11%政黨票，此次選舉成長至22.07%，已是台灣政黨第3勢力，要泡沫化並不容易。中央社記者魯鋼駿攝 113年2月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）民眾黨主席柯文哲今天表示，2024總統大選他未特別在新竹縣造勢，卻能在新竹縣拿下3成多的總統得票率，未來民眾黨若派人參選新竹縣長，有機會當選。

柯文哲下午在新竹市關東市民活動中心舉辦「新竹縣市感恩座談茶會」，多名民眾黨籍新竹市、縣議員到場陪同。

他在感恩座談茶會致詞表示，民眾黨2020年首次參加選舉就拿下11%政黨票，此次選舉成長至22.07%，已是台灣政黨第3勢力，要泡沫化並不容易。

柯文哲指出，他在桃竹竹苗地區的總統票得票率達到3成以上，其中新竹縣總統票拿到35.6%得票率，政黨票也有28.8%，未來在這些地方派人選舉較易當選，甚至角逐新竹縣長也有機會當選。

他表示，民眾黨每年將有新台幣1.5億元政黨補助款，將以此推出民眾之聲網路電視台、中央自媒體中心等，他已經請人協助分析此次選戰的缺失，未來也要推派人選參選里長。（編輯：戴光育）1130203

#民眾黨
#柯文哲
#新竹縣
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柯文哲：民進黨擺明要做掉游錫堃 提名卻袖手旁觀
172.30.142.201