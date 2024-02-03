柯文哲：民進黨擺明要做掉游錫堃 提名卻袖手旁觀

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（中央社記者葉臻桃園3日電）國會龍頭選舉風波未平，民眾黨主席柯文哲今天說，民進黨不要「贏筊擱贏話」，老是要興風作浪讓社會不安，且提名立委游錫堃選立法院長卻袖手旁觀，擺明就是要把游錫堃做掉。

綠白為了是否曾遊說國會龍頭選舉合作一事互槓，柯文哲被綠營指致電醫界大老喬「珊昌配」（黃珊珊、蔡其昌），他反批造謠並將提告；後續證實「醫界大老」就是醫師陳永興。

柯文哲下午至桃園市出席楊梅小草見面會，他致詞時表示，這次總統大選敗選不是失敗，而是邁向成功的第一步；他認為敗選有2個原因，一是傳統媒體全部在罵他們，例如最近的致電議題「選後還不放過我們」；二是沒有地方組織，未來需要整合。

柯文哲接受媒體聯訪時，被問及總統府秘書長林佳龍今天聲明表示沒有介入立法院院長選舉，民眾黨立委黃國昌所指控的陰謀論完全偏離事實。

柯文哲說，事情發生過了就不用再去談一大堆，這件事是民進黨去放話，不要「贏筊擱贏話」，也不要「輸筊擱輸話」，為什麼老是要興風作浪讓社會不安，這件事民進黨應該要去檢討黨的文化。

對於黃國昌說林佳龍背叛游錫堃，柯文哲表示，這太嚴重了，個別委員的意見只是代表個別委員。

柯文哲也說，1月13日大選結果確定，到要選立法院長有將近20天的時間，他看不出民進黨是怎麼替民進黨立委游錫堃輔選，擺明就是要把游錫堃做掉，提名了卻每個人都袖手旁觀。

媒體詢問，陳永興聲明指出，柯文哲來電時詢問若民進黨能夠在第一輪投票就支持黄珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長的可能。

柯文哲表示，中間人來講的時候就是跟他講這個條件，他只是再度確認，因為藍白合事件後就有建立SOP，必須回去跟團隊討論，他只是問問看，回去再討論。

媒體詢問，柯文哲辦公室發言人陳智菡說，2名中間人見柯文哲時，有當場撥電話給林佳龍辦公室。柯文哲表示，事情結束這樣就好，選舉過程中一定有拉票，但不要搞太多耍心機的事。

媒體也問，民進黨發言人吳崢說柯文哲有提到「珊昌配」，是不是吳崢的誤解。

柯文哲表示，吳崢雖然是民進黨發言人，但民進黨也沒有把事情的來龍去脈告訴吳崢，所以不是吳崢故意造假，而是認知落差，因為吳崢只知道部分訊息，只能發表部分訊息，但這樣的發言還是會造成民眾黨傷害，所以很抱歉，可能還是要考慮告吳崢。（編輯：李錫璋）1130203