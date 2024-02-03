黃國昌控介入立法院長選舉 林佳龍批偏離事實

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統府秘書長林佳龍今天聲明表示，立法院院長選舉一事，他根本沒有介入，民眾黨立委黃國昌所指控的陰謀論完全偏離事實；黃國昌把友人私下的善意互動與訊息交換，胡亂貼上標籤與政治陰謀，令人無比遺憾，希望適可而止。

立法院正副院長選舉，牽扯出喬「珊昌配」羅生門。黃國昌今天指控，兩名中間人當時非常明確表達代表總統府秘書長林佳龍而來，這種找人去求見民眾黨主席柯文哲，事後惡意操作抹黑的風氣，真的不可取。

黃國昌還質疑林佳龍，為了鋪排自己的行政院長之路，連一路提拔自己的前立法院長游錫堃都可以背叛，讓人為游錫堃深感不值。

林佳龍辦公室上午發布聲明表示，立法院院長選舉一事，林佳龍根本沒有介入，黃國昌所指控的陰謀論完全偏離事實。

林佳龍表示，林姓企業家與柯文哲陣營熟識，表達希望前往溝通立法院院長選舉，他僅被動被告知，並不知道細節，也無權阻止，更沒有授意的問題。立法院院長選舉過程，中間有許多民間人士來訊、來電表達關心，許多訊息他也有同步傳遞給游錫堃本人及相關人士，坦坦蕩蕩，可受公評。

林佳龍說，看到黃國昌的發文後，他再次與游錫堃通上電話，雙方對於事件發展至此皆感到無奈，游錫堃於電話中給予他勉勵，凡事豁達以對。

林佳龍說，游錫堃是提攜他的前輩，多年來為台灣民主的付出，有目共睹，沒有任何人願意見到這次的選舉結果，過程中種種努力，皆是為了台灣發展，清者自清，若有半點私心，則天理難容。立法院院長選舉結果已經定案，盼望台灣政治回歸理智，面對新的選舉結果。（編輯：郭無患）1130203