民進黨請民眾黨回應 是否保送韓江配換召委法案合作

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（中央社記者溫貴香台北3日電）民進黨發言人吳崢今天表示，民眾黨全黨攻擊他一個發言人，來轉移社會關注焦點，民眾黨應具體回應黨內跑票、第二輪投票棄權是否是保送「韓江配」，換取國民黨未來在召委以及法案的合作等社會質疑。

吳崢上午受訪表示，從昨天到今天，民眾黨全黨打他這位小小的發言人；從他昨天的發文、柯文哲的說法、醫界大老陳永興的公開信等各方說法比對，事實很清礎，1月31日晚間柯文哲確實致電陳永興，這通電話涉及「珊昌配」，後來「珊昌配」不被民眾黨立法院黨團與民進黨立法院黨團所接受；這些事實與他的說法一致。

吳崢強調，民進黨態度非常清楚明確，沒有授權任何人代表民進黨或民進黨團向民眾黨或柯文哲提議「珊昌配」。至於柯文哲表示下週將告綠營造謠，吳崢指出，尊重柯文哲的法律行動，也樂意到法院把事情說清楚。

吳崢表示，社會關注的焦點是民眾黨跑票，以及為什麼在第二輪投票棄權等問題，是否如媒體所評論，民眾黨保送韓江配，換取國民黨未來在召委以及法案的合作，這才是社會大眾想知道的。

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吳崢說，不論中間人聲稱是出於什麼樣的動機接觸柯文哲，民進黨的態度非常清楚，黨中央或黨團自始至終沒有授權任何人代表就「珊昌配」與柯文哲接觸。

吳崢認為，柯文哲可能聲量高、人緣好、人也很紅，在政壇的地位非常關鍵，非常多人會找柯文哲分享意見；就好像去年總統大選，柯文哲說有人出兩億美金喬他退選，很多人找他講了很多話，但並不是每一個找他講話的人背後都有其代表性，兩件事情應該分開釐清。（編輯：郭無患）1130203