板橋聯合服務處成立 黃國昌：民眾黨扎根基層

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）民眾黨立委黃國昌板橋聯合服務處今天成立，他表示，目前致力做好國會工作，下屆新北市長選舉，黨主席柯文哲與中央自有安排。民眾黨將扎根基層，為2026年選舉打組織基礎。

民眾黨立法委員黃國昌今天在板橋區成立聯合服務處，同時發放黨主席柯文哲與他的春聯，也接受支持者合影。

他接受媒體聯訪時表示，民眾黨8名不分區立法委員，每人都分配有責任區，他的責任區為新北與宜蘭，宜蘭縣將與在宜蘭參選失利的前不分區立委陳琬惠合作。

記者詢問，設服務處是否為布局下屆新北市長選舉；黃國昌表示，現在最重要是做好國會工作，2026年的市長選舉，黨主席柯文哲與黨中央會有最好的安排，外界也不必做太多預設。

黃國昌說，為扎根基層，他與民眾黨新北市黨部主委、市議員陳世軒，立委參選人李有宜都會繼續合作，陳世軒會參加新北市每一場「小草聲音見面會」、各里加強基層組織，基層每一個里也要扎根，讓2026年（市長與市議員選舉）不讓選民失望，為2028年總統選舉打基礎。

黃國昌說，台灣民眾對新國會有高期待，他將爭取立院及早開議，但尊重立院議事規則。

他說，以往擔任立委時曾點出，新北市的每人平均統籌分配款是全國最後一名；卸任後也開研討會，縣市都有高度共識須修正財政收支劃分法，也將列入下星期民眾黨所提優先法案名單之一。（編輯：林恕暉）1130203