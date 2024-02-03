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柯文哲：非主動致電陳永興 下週告綠營造謠

2024/2/3 10:14（2/3 10:33 更新）
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民眾黨主席柯文哲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北3日電）國會龍頭選舉風波未平，民眾黨主席柯文哲昨天深夜在臉書說，日前有綠營中間人來訪，主動提案建議「珊昌配」，並當場聯繫綠營醫界大老陳永興，整起事件非他主動找陳永興，下週將告綠營造謠。

綠白為了是否曾遊說國會龍頭選舉合作一事互槓，民眾黨主席柯文哲被綠營指致電醫界大老喬「珊昌配」，他反批造謠並將提告。後續證實「醫界大老」就是醫師陳永興，他昨天下午發出聲明表示，1月31日接到柯文哲來電說：「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黄珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」

柯文哲昨天深夜再度透過臉書指出，國會龍頭投票前一晚，民進黨高層派中間人來訪，指民進黨願意考慮「珊昌配」，並當場聯繫陳永興，他也因此與陳永興短暫交談，後續中間人還傳訊息提供陳永興電話號碼，請他回電。

柯文哲說，此事並非他主動致電，不確定陳永興是對中間人的做法不知情，還是直接省略，導致公開信說法讓外界誤以為是柯文哲主動去提交換條件。

他強調，投票前一晚他緊急召開民眾黨黨團線上會議，討論民進黨方提議的「珊昌配」，但最終決定自推人選，也傳訊息向陳永興表明不會與民進黨交換條件，且副院長拒絕投給新潮流的民進黨立委蔡其昌，「如果『珊昌配』是由我提出，我怎麼可能傳這樣的簡訊給陳醫師？」。

民眾黨立委黃珊珊也在臉書說，國會龍頭選舉前一晚，其實就只剩由她代表參選院長的方案，副院長則決定視院長選舉結果而定，因此他黨來詢時，都僅討論副院長人選，當晚民進黨方面傳出願意支持她爭國會龍頭，藉以爭取民眾黨支持蔡其昌當副院長，黨內也是緊急討論是否票投蔡其昌而已。

黃珊珊說，她在緊急會議時表態不支持蔡其昌，因為新潮流不倒、台灣不會好，而且民眾黨才在台中跟蔡其昌打過一硬仗，最終會議結論也是不會投給新潮流，隨後柯文哲才禮貌用簡訊告知陳永興這個結論。

柯文哲質疑，此事顯示為民進黨派系鬥爭，且為迴避敗選責任，誤導大眾，他也無法容忍民進黨高層長年利用媒體作為政治鬥爭工具，造謠亂政，因此下週將正式採取法律行動，以訟止謗，盼正本清源，達成政黨合作、社會和諧的終極目標。（編輯：郭無患）1130203

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