民眾黨指綠提珊昌配？民進黨：是柯文哲主動打電話

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（中央社記者郭建伸、葉素萍台北2日電）台灣民眾黨昨天晚間在臉書發文稱，民進黨欲以支持民眾黨立委黃珊珊擔任立法院長，換取表態支持立委蔡其昌任副院長。民進黨發言人吳崢昨天深夜澄清，事實是民眾黨主席柯文哲致電綠營醫界大老，盼民進黨支持黃珊珊當院長，副院長願無條件支持民進黨人選，這才是事情全貌。

民眾黨昨晚在臉書發文表示，民眾黨絕不會違背價值，與新潮流利益交換、分贓權位。民進黨「黨政人士」杜撰情節透過特定記者之手，宣稱柯文哲近日透過關係，致電綠營高層遊說促成「珊昌配」，卻因民眾黨過去信譽不良而破局，完全是自導自演、顛倒是非。

民眾黨指出，事實恰好相反，反而是民進黨人士不斷透過多方管道，欲以支持黃珊珊，換取民眾黨表態支持蔡其昌，柯文哲對此「明確回絕」，民眾黨團也決議「新潮流投不下去」，沒有任何私下協商的空間。

對於民眾黨的指控，吳崢昨天深夜透過臉書發文澄清，指民眾黨「話只說一半」，事實是1月31日晚間7點多，柯文哲主動打電話給綠營一位醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選。

吳崢說，結果是，民眾黨團並不接受柯文哲的意見，而民進黨團也不願意陣前換將，改支持黃珊珊；民進黨團只能接受立法院長支持游錫堃，副院長可以讓民眾黨推薦。

吳崢強調，這是民進黨團的底線，因此並未答應柯文哲的提議，這才是事情全貌。（編輯：楊昭彥）1130202