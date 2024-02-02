韓國瑜當選立法院長 陳其邁：將拜訪盼支持高雄

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）第11屆立法院昨天舉行正副院長選舉，由國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選正副院長。高雄市長陳其邁今天說，韓國瑜對高雄的問題很清楚，立院開議後會拜訪韓國瑜，盼給予高雄支持。

韓國瑜曾任高雄市長，後來遭到罷免。2024年總統暨立委選舉，韓國瑜以國民黨不分區第1名進軍國會，並於昨天立法院正副院長選舉中當選立法院長。

陳其邁今天接受媒體聯訪時說，恭喜韓國瑜，也希望國會未來對高雄市的各項建設能夠給予最大支持。以軌道建設為例，過去台北都會區的捷運興建已補助新台幣6700多億元，對中部或南部而言，興建捷運以促進綠色交通非常重要。

陳其邁並表示，國土均衡發展，過去長期都有重北輕南情形，高雄就是最明顯的例子。哪個區域碳排環境的負擔比較重，中央政府應對這些縣市給予更多補助或是支持，以改善生活品質。

陳其邁說，韓國瑜對高雄的問題其實也非常清楚，希望在韓國瑜的帶領下，能矯正南北長期不均衡發展的狀況，給予高雄最大的支持。他也會等立法院就緒、開議後去拜訪韓國瑜，希望立法院能夠支持高雄市。（編輯：郭諭儒）1130202