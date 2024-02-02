高市議會臨時會閉幕 陳其邁感謝支持市府

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市議會歷經19天的第3、4次臨時會，順利審查完成民國113年度地方總預算案，今天閉幕。高雄市長陳其邁出席表示，感謝議會審查給市府支持，讓市府今年可以開始重大建設。

陳其邁表示，未來會持續鎖定產業轉型及城市行銷等，尤其興建社會住宅或幼托、日照等社會福利相關工作，也會持續努力推動。議會的監督及審查過程中，也給市府很多寶貴意見，市府會按照意見據以實行，希望讓高雄更進步。

高雄市議長康裕成在敲槌宣布閉幕前說，議會目前的62名議員都非常在意自己的職責，議會是由全體議員共同組成，並對市民交待，但在議事廳還須共同遵守議事規則及法制面。

高雄市議會113年各委員改組順利完成，康裕成說，感謝議員有的退讓、有的同意、有的妥協，才能圓滿產生新的委員會，並審查完成113年度地方總預算案，約刪除新台幣9000多萬元。

康裕成說，議事廳的風波會過去，但歷史會留下記錄，請全體議員「理性問政，嚴格監督」，一起爭取市民福祉。同時康裕成也要求市府局處首長加強對議員溝通與說明，善盡職責，不要因溝通不足而讓預算或提案多次擱置。

此外，高雄市議會國民黨團今天發布新聞稿表示，今天上午已將臨時會清點期間的黨團議員出席費由總召黃香菽及議員陸淑美等人代表，在社會局長謝俐俐見證下捐贈給公益團體。

黃香菽表示，希望將議場紛爭轉化成溫暖的力量，一起把黨團的愛心傳遞出去，未來國民黨也繼續秉持守護公平正義的精神，持續在議會為高雄市民嚴格監督市政、勇敢發聲。（編輯：郭諭儒）1130202