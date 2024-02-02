市府參與高銀增資預算 高雄市議會支持通過

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）市府編列參與高銀增資案預算，昨在高雄市議會支持下通過。市府財政局今天表示，這次增資50億元是高銀成立以來最大增資案，希望提高更多在地服務效能，創造市民、員工、市府多贏局面。

高雄市財政局今天發布新聞稿表示，過去外界期待高銀能辦理增資，以服務更多市民，這次增資新台幣50億元，是高雄銀行自民國71年成立以來最大增資案。

財政局表示，市府作為高銀最大股東，未來將服務更多中小企業及市民貸款需求，並保障員工權益，提供市民更優質的首購優惠貸款、青創及中小企業貸款等各項金融服務。

財政局長陳勇勝說，近期金融同業皆陸續辦理現金增資，高銀自88年9月民營化，僅於100年及106年分別辦理12億元及18億元現金增資，多年來未曾再辦理現金增資。

陳勇勝說，市長陳其邁上任3年來高銀獲利持續創新高，高銀為因應金管會推動銀行資本適足與國際接軌的需求，考量金融機構財務健全性攸關社會大眾權益及基於公司治理，市府予以支持。

財政局強調，此次增資案財源，以具自償方式籌措，不會動用到市民納稅錢，也不會排擠市府公務預算影響市政建設發展，反而能創造收入，挹注市庫建設。（編輯：謝雅竹）1130202