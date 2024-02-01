關心年前蔬果花卉供應情形 陳其邁走訪市場拜年

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）農曆春節前夕，高雄市長陳其邁今天視察鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場，了解各項蔬菜、水果民生品供應情形，並向現場果菜攤商、供應商及市民拜早年，發送紅包與春聯。

鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場一早已人聲鼎沸，各式生鮮蔬果、肉品、熟食、商品等琳琅滿目。陳其邁關心販售情形，並親自為攤商加油打氣，商家也回送呼應新春鴻運吉祥、好彩頭的蔬果及花卉，並與陳其邁合影，氣氛熱絡。

陳其邁表示，過年期間蔬果的供貨與價格與往年差不多，並有物價督導小組監控掌握，同時也啟動衛生局的食安小組，確保民眾過年時享用的食材新鮮、價格穩定，讓大家過好年。

農業局表示，今年蔬菜水果產量豐收，供應量充足，價格穩定。春節期間，高雄果菜批發市場可供應青果620噸、蔬菜1850公噸；鳳山果菜市場可供應青果608公噸、蔬菜701公噸：高雄花卉可供應花卉約32萬5000把；高雄肉品批發市場毛豬可供應3670頭。

農業局指出，高雄蜜棗進入產季，今年氣候因日夜溫差大，蜜棗外觀青翠、口感皮薄、果肉雪白細緻，建議民眾可多選擇蜜棗、蓮霧等當季國產盛產水果，作為送禮或年節祭祀選擇。

此外，由市府輔導成立的高雄物產館蓮潭旗艦店，販售高雄各區多元農特產品、優質伴手禮，春節期間全館除夕全日休以外，伴手禮購物商城初一、初二下午2時至6時營業，初三開始正常營業。

除了走訪市場，陳其邁今天下午也將到旗山、仁武清潔隊慰勞及發放小紅包，晚上將到六合夜市為燈飾點燈，並發送小紅包。（編輯：謝雅竹）1130201