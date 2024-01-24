高市議會終結流會續審預算 2/1改選委員會

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）高雄市議會為委員會改選問題僵持不下，臨時會15日開議至今天上午流會11次，今天下午經黨團協商終於取得共識，續審預算；議長康裕成宣布，將於2月1日下午3時重新改選委員會。

市議會17日擬成立民國113年度各種委員會，藍營以民進黨議員黃捷、李柏毅選上立委為由，要求委員會人數調整或延期改選，但綠營認為應依議事規則改選，引發藍營不滿，多次透過清點人數方式，導致臨時會開議至昨天已流會10次。

議長康裕成昨天宣布今天下午黨團協商，今天上午臨時會開議後，國民黨團繼續清點人數，導致第11次流會。下午近3時3黨團協商，歷經一個半小時協商後，議員紛紛走進議事廳，康裕成宣布開會。

康裕成說，在開會前自己先宣布黨團協商共識，因有議員就任立委，導致農林委員會變為6人，不足法定人數所規定的7人，3黨團決議2月1日下午3時重選各委員會。

康裕成強調，黨團協商共識指出，2024年1月17日舉行的各委員會選舉均符合議會法令規定，但因委員會成員就任立委，3黨團決議，待預算審查完畢接續改選各委員會。

審查預算前，無黨團結聯盟總召陳善慧率先發言表示，近日議會流會造成市民不便，為了不浪費議會資源，無黨決定捐出流會期間所領的出席費（2450元）捐給原鄉學校。

後續民進黨團總召江瑞鴻、國民黨團總召黃香菽接續表示，感謝3黨團共同為了市政釋出善意，黨團議員也同樣將出席費捐給慈善機構。

高市議會目前共有64席，國民黨團28席、民進黨團31席、無黨團結聯盟3席，副議長曾俊傑與無黨籍議員李順進，未加入任何黨團。不過在黃捷、李柏毅當選立委後，民進黨團將只剩29人，但仍比國民黨多1席。（編輯：陳清芳）1130124