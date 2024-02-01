高市議會改選委員會 113年總預算審議完成

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市議會一度為委員會改選問題，導致臨時會15日開議後流會11次，經黨團協商後，今天重新完成委員會改選；同時議會今天也審完113年度地方總預算案，議長康裕成感謝議員們理性溝通。

根據日前黨團協商決議，議會今天下午完成民國113年各種委員會改選，因民進黨高雄市議員黃捷及李柏毅轉任立委，牽動各委員會人數，日前康裕成徵詢大會意見後，決議將財經委員會委員自9人調整為7人。

高雄市議會今天發布新聞稿表示，依照議會「各種委員會設置辦法」規定，應產生民政委員會7人、社政委員會7人、財經委員會7人、教育委員會7人、農林委員會7人、交通委員會7人、警消衛環委員會9人及工務委員會9人。

其中警消衛環委員會22人搶9席次最搶手，以抽籤決定席次；康裕成感謝全體議員理性溝通，期盼新年度委員會能堅守崗位，強力監督市府各項建設。

議會成立各種委員會採議員登記方式，如登記人數超出席次，採抽籤決定委員席次，首輪登記以警消衛環、工務及教育等3個委員會最受青睞，分別有22、15人及9人爭取席次，採取抽籤方式決定委員席次。

另外，社政及財經各1人登記，農林委員會共5人登記，交通委員會7人登記，民政委員會則無人登記。

第二輪登記後，民政委員會共7人登記7個席次，社政委員會有2人登記，仍餘4個席次；而財經委員會共9人登記剩餘6個席次、農林委員會共4人登記剩餘2個席次，最終以抽籤方式決定後，順利產生社政委員會席次。

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此外，議會今天也審議完成113年度地方總預算案，康裕成敲槌審定歲入預算為新台幣1638億8173萬2000元，公債及賒借收入103億3980萬3000元，歲出預算為1695億7153萬5000元，債務還本46億5000萬元。

歷經第4屆第2次定期大會及第3、第4次臨時會審議，議會今天審議完成113年度地方總預算案，歲入預算計刪減9022萬2000元，歲出預算刪減9022萬2000元。第4屆第4次臨時會預計於2日閉幕，結束一連19天會期。（編輯：黃世雅）1130201