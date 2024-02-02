投黃珊珊換副院長？柯建銘：民進黨一次就會被殲滅

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（中央社記者林敬殷台北2日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天透過社群媒體表示，若民進黨昨天在立法院長選舉投票給台灣民眾黨立委陳昭姿都不投的立委黃珊珊，下午副院長選舉又被騙落空，民進黨一次就會被殲滅；政治貴在危機判斷與處理，藍白不管誰當院長，只有兩害，無孰輕孰重。

第11屆立法院立委昨天報到，並選出新任立法院正副院長韓國瑜、江啟臣。

柯建銘今天透過社群媒體表示，他知道很多人無法接受韓國瑜當院長，呼籲民進黨兩害相權取其輕，不如灌票給台灣民眾黨主席柯文哲帶風向的黃珊珊，換得下午的副院長。但這只是政治光譜從九二共識置換到兩岸一家親，男女之別而已，都有相同的背後靈。

柯建銘表示，政治沒有人會公演自殺式的神風特攻隊。「當你去逛古董店，看到一、兩件顯然是膺品，行家絕對不會出手買任何一件，何況全店都是假貨。同理，為什麼有人不只騙你一次，是天天在騙，朝夕在騙，你敢相信嗎」。

柯建銘假設，當第一輪選舉，民進黨投給連陳昭姿都不投的黃珊珊，下午副院長選舉又被騙落空，這是完美的設局。民進黨一次就會被殲滅。這不是滅頂，什麼是滅頂。一次就包起來下課了，酒店關門，人都走了，有顏面見江東父老嗎，「這樣2028柯P不當總統也難了」。

柯建銘說，政治貴在危機判斷與處理，不要被柯文哲、黃國昌之流帶風向洗走、置換概念。藍白不管誰當院長，只有兩害，無孰輕孰重，請了解民進黨處境下的決策與判斷。

柯建銘表示，他最擔心的是年輕人「小草」變紅衛兵，台灣會變成這樣嗎。讓年輕人能獨立思考、是非分明是他最大的期待，「民進黨接近年輕人吧」。

除今天的發文，柯建銘昨晚也發文提到，自1月15日黃國昌、柯文哲合演世紀大騙局，攪動社會，創造大聲量、戲劇性高張力，一看就知必有詐，他當然看穿也說穿，守住民進黨底線，堅持原則，以免被騙。

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柯建銘表示，假如民進黨白痴式的灌票給連陳昭姿都不投的黃珊珊，全黨就滅頂，下課了。政治無他，守住原則，堅持立場，逆境乃從容，不可糊塗，糊塗不得。

柯建銘表示，第11屆立院正式拉開朝野攻防序幕，英雄好漢、牛鬼蛇神各顯神通，爾虞我詐、精彩可期。大話、空話、詐術，絕不是勝利武器。他提醒國民黨，2月1日是國民黨最志得意滿、不可一世的一天，可理解，悶久了，但不應是馬戲團般的演出。（編輯：謝佳珍）1130202