藍綠白立院龍頭爭霸 立委開始投票
2024/2/1 10:44（2/1 11:20 更新）
影片來源：國會頻道
（中央社記者王揚宇台北1日電）第11屆立委今天報到，上午也進行立法院長選舉，藍綠白陣營都有推出人選，爭取國會龍頭寶座。待議事人員布置完成圈票處後，各立委領票後，約在上午10時38分開始投票。
第11屆立委今天報到、宣誓就職，也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。按照規劃，立法院長選舉投票，於10時30分至12時在議場舉行、中午12時至12時30分開票。
依立法委員互選院長副院長辦法規定，院長、副院長選舉會議，由委員互推一人擔任會議主席；其推選主席會議，由資深者主持，資同者以年長者任之。前三名資深的委員分別是民進黨立委柯建銘、國民黨立委羅明才、賴士葆，最後在場立委推舉柯建銘擔任會議主席。
柯建銘說，投票截止時間為12時，但若所有立委在截止時間前投完票，就會提早開票。
立法院長選舉部分，國民黨推出不分區立委韓國瑜參戰，民進黨則是不分區立委游錫堃尋求立法院長連任，而台灣民眾黨則是由不分區立委黃珊珊角逐國會龍頭。（編輯：蘇龍麒）1130201
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