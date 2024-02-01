更多編輯台推薦新聞：
M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂
兩岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看
科技

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
立法院長選舉
新聞專題
立法院長選舉4/12
首頁 / 政治

挺游昌配選立院正副院長 柯建銘：毫無疑慮

2024/2/1 09:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北1日電）立法院第11屆立委今天報到，並將選出新任立法院正、副院長。民進黨團總召柯建銘回答媒體提問時表示，當然力挺「游昌配」，毫無疑慮，民進黨都祭出黨紀了。

第11屆立委今天報到、宣誓就職，也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。

立法院正、副院長選舉，國民黨推出不分區立委韓國瑜、立委江啟臣角逐，民進黨由不分區立委游錫堃、立委蔡其昌參戰，組成「游昌配」，爭取立法院長、副院長連任。民眾黨團一致決議推舉不分區立委黃珊珊角逐立法院長。

對於是否支持「游昌配」，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在議場報到後接受媒體聯訪指出，這是當然的、毫無疑慮，這都不必談，「我們都祭出黨紀了，難道我要被開除嗎」。

柯建銘指出，這是一個大是大非的問題，藍白合沆瀣一氣、共同沉淪，在政治光譜上，黃珊珊只不過是女版韓國瑜，從九二共識到兩岸一家親，在這個時候民進黨要踩很死，看民眾黨主席柯文哲要怎麼面對年輕的支持者、要怎麼解套。

至於有無可能黃珊珊搭配蔡其昌，柯建銘說，這是不可能的事情，藍白合他們要自己負責，「我們不可能去換一個雞肋的副院長」，這樣要如何面對游錫堃，而且這是黨團共同決議。

媒體追問，民進黨的底氣是否絕對不能輸，柯建銘說，這結構本來就會輸，但在過程中不要格調都輸去、受到侮辱，而民眾黨不分區立委黃國昌一路演戲、製造聲量，意在掩護他們最後要支持韓國瑜，卻要拿民進黨當遮羞布，這是不可能的。（編輯：郭無患）1130201

立法院長選舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新國會報到 國民黨立委黃仁排班3天搶下頭香
172.30.142.60