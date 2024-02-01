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「黃主任」陪郭昱晴走立院紅毯 笑說想實習辦公室主任

2024/2/1 09:26（2/1 09:33 更新）
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（中央社記者吳昇鴻台北1日電）第11屆立委今天報到，民進黨不分區立委當選人「萬老師」郭昱晴，由「麻辣鮮師」劇中搭檔「黃主任」葉民志陪同出席。郭昱晴說，前幾天才知道要走紅毯，邀請「黃主任」留給各界驚喜，葉民志則笑說「我要當主任」，來實習半天，看適不適合當郭昱晴辦公室主任。

第11屆立委今天報到、宣誓就職，也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。立委預計於上午8時至9時30分簽名報到，走紅地毯進入立法院議場，並於議場內就職宣誓。

當選本屆民進黨不分區立委的台劇「麻辣鮮師」演員「萬老師」郭昱晴，與劇中搭檔「黃主任」葉民志共同與會成為焦點。

郭昱晴表示，進入立院有許多挑戰等著她，不論教育、文化產業等議題，都是她將努力的領域，前幾天才知道要走紅毯，邀請「黃主任」一起前來，留給各界一個驚喜。

談及如何與國民黨立法院長候選人韓國瑜共事，她說和諧仍然重要，還是會很開心跟韓國瑜拍照、合作。

葉民志則向媒體高喊「我要當主任」，看到今天陣仗相當緊張，今天來實習半天看自己適不適合，「在適應當中」。

這次選舉，國民黨雖然輸掉總統大選，但翻轉部分立委選區，成為國會最大黨，加上無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。（編輯：郭無患）1130201

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