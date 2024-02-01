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新國會展開 第11屆立委完成宣誓就職

2024/2/1 09:56（2/1 11:19 更新）
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立法院第11屆立委1日報到，新任立委上午於議場內宣讀誓詞，並在誓詞上簽名，宣誓典禮圓滿完成。中央社記者張皓安攝 113年2月1日
立法院第11屆立委1日報到，新任立委上午於議場內宣讀誓詞，並在誓詞上簽名，宣誓典禮圓滿完成。中央社記者張皓安攝 113年2月1日
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（中央社記者范正祥台北1日電）立法院第11屆立委今天進行報到、就職；在大法官呂太郎見證下宣誓就職，新任立委宣讀誓詞後，在誓詞上簽名，宣誓典禮圓滿完成。

第11屆立委報到8時起舉行，立法院從中山南路大門口到議場的路上舖上紅毯，迎接新任立委，不少新科立委與連任立委帶著家人和服務團隊一起走紅地毯。

宣誓典禮開始前，許多立委在議場內合照、互道恭喜，現場氣氛熱絡。

宣誓典禮於上午9時37分開始。依據「宣誓條例」規定，由立委肅立向國旗及國父遺像，舉右手向上伸直，手掌放開，五指併攏，掌心向前，宣讀誓詞。

立委宣讀誓詞後，在誓詞上簽名；宣誓完畢，誓詞由立法院人事處收取後，另函送司法院存查。

宣誓典禮圓滿完成後，全體立委並在議場前合影留念；拍攝結束，現場歡呼響起熱烈掌聲。

隨後，將於10時30分舉行立法院長選舉投票，預計中午12時開票。（編輯：蘇龍麒）1130201

#呂太郎
#立委
#立法院長
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