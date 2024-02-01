將在立院與韓國瑜碰頭 黃捷：好好當同學吧

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（中央社記者吳昇鴻台北1日電）第11屆立委今天報到，民進黨立委黃捷被問到想對國民黨立委韓國瑜說什麼，她回應，過去就過去了，「接下來就好好當同學吧」。

第11屆立委今天報到、宣誓就職，也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。立委預計於上午8時至9時30分簽名報到，走紅地毯進入立法院議場，並於議場內就職宣誓。

民進黨立委沈伯洋、洪申翰、黃捷、吳沛憶接受媒體訪問。

媒體詢問，想對國民黨不分區立委第1名、前高雄市長韓國瑜說什麼。黃捷說，過去就過去了，「接下來就好好當同學吧」。

黃捷表示，面臨三黨不過半，可能會有立場分歧，但應思考如何為台灣留下一點什麼，應在有共識的事務上推進討論。

吳沛憶表示，新院長應秉持議事中立原則，要支持對的價值，考驗政治智慧；洪申翰則說，三黨不過半對執政黨是挑戰，因此將更靈活彈性尋求朝野共識。

洪申翰表示，執政黨不會喪失價值原則「交換不該交換的」，國會必須站在人民這邊。

這次選舉，國民黨雖然輸掉總統大選，但翻轉部分立委選區，成為國會最大黨，加上以無黨籍選上立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。（編輯：楊蘭軒）1130201