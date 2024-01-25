身障人權律師遭脫口秀嘲諷 郭昱晴：傷口灑鹽不妥

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）台劇「麻辣鮮師」演員「萬老師」郭昱晴當選本屆民進黨不分區立委，從演藝圈轉戰政壇，今天受邀上好友郭子乾節目錄影。針對身障人權律師陳俊翰遭嘲諷，郭昱晴認為在傷口灑鹽很不妥。

郭昱晴受訪分享，她和家人本來就很關心政治，甚至和父親提及，兩年後若心態準備好、民進黨團考慮徵召就願意站出來參政，沒想到兩天後就接到前民進黨主席卓榮泰邀約，「兩年變兩天，雖然時間比較快，但很謝謝家人全力支持」。

雖然過去沒有從政經驗，但郭昱晴強調從事影劇文化工作多年，希望就經歷、人脈與產業溝通；另一方面，她也是母親，對學校教育現況更能同理，會著重教育與文化部分發揮專長。

郭昱晴過去曾與前台北縣長尤清之子交往多年，感情卻沒開花結果，但郭昱晴分享她和尤清仍保持聯繫，對方把自己當女兒、喊她「小郭」。

被民進黨徵召時，尤清還緊張跟她再三確認是不是遇到詐騙集團，詢問「有沒有要妳給錢？」後來也提供許多政治相關書籍給她參考。縱使無緣成為一家人，郭昱晴笑說，人生故事各自精彩，「沒辦法都是100分的人生，但我得到的比失去更多，我覺得更幸福」。

另外，罹患先天性脊髓性肌肉萎縮症的民進黨不分區立委提名人律師陳俊翰，日前遭中國媒體人王志安在脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」上以言語、動作嘲諷。

郭昱晴表示，陳俊翰是優秀的人權律師、很棒的生命範本，「當媒體人要有媒體人的界線和尊重，若當玩笑或歧視非常不妥，希望能花更多一點心力關心社會弱勢與罕見疾病者」。被問及若「賀瓏夜夜秀」邀約參與節目是否考慮，郭昱晴表示得看情況，但民進黨內沒有說不行。

有主持大量模仿秀經驗的郭子乾坦言，他做節目有幾個底線絕對不談，包含宗教、弱勢及悲慘社會事件，「絕對不能落井下石，更多是自嘲，傷害自己帶給大家歡樂」。

郭昱晴也說：「節目也有必要的社會責任，美式幽默聽在當事人耳裡，有時候幽默就不是幽默了，而在傷口灑鹽比較不妥。」（編輯：張雅淨）1130125

民進黨不分區立委當選人郭昱晴（左）25日在台北錄製網路政論節目「鄉民大學問」，與主持人郭子乾（右）重現民進黨競選影片橋段。中央社記者裴禛攝 113年1月25日