賀瓏稱2028輔選民進黨 陳俊翰：若真心支持非常歡迎

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（中央社記者葉素萍台北29日電）前中國央視記者王志安在「賀瓏夜夜秀」嘲諷身障律師陳俊翰惹議，主持人賀瓏道歉並說2028年時夜夜秀盡全力輔選民進黨。陳俊翰說，大可不必勉強2028一定要投給民進黨，但若4年後發現民進黨做得不錯，願發自內心支持，也非常歡迎。

民進黨發言人吳崢表示，雖然王志安已於日前透過直播公開道歉，但內容中仍企圖以政治化掩飾歧視身障者的卑劣，令人遺憾，台灣是善良的社會，民進黨持續推動歧視零容忍，沒有任何政治考量，請有心人士不必再企圖轉移焦點。

吳崢也說，1月24日王志安來函民進黨，仍不願坦承自身的言論錯誤，民進黨深表遺憾。這次事件中，不分黨派各政黨都對此類歧視言論予以譴責，這顯示台灣民主社會的成熟，針對王志安個人，民進黨將不再予以回應。

王志安在網路脫口秀「賀瓏夜夜秀」嘲諷身障律師陳俊翰惹議，主持人賀瓏未適時制止遭批評，昨天他在最新影片道歉，坦承製作疏失，虛心檢討，並強調模仿身障者絕不恰當。

陳俊翰今天透過聲明表示，風波喧擾近一週後，賀瓏終於願意在節目中出面致歉，時間雖有些遲，但還是肯定勇於出面負責態度。

對於賀瓏表示節目團隊願意特別錄製單元，邀請專家學者深入探討台灣障礙者及罕病患者所面臨各種議題，陳俊翰說，這或許是令人遺憾事件後，一個可以對台灣社會產生正面啟發的收穫。

陳俊翰說，他感到欣慰的是，台灣社會絕大多數站在譴責王志安惡意訕笑、模仿歧視身障者平等參政權的一方，但有些許遺憾的是，網路上仍然有少數人（包含王志安）試圖轉移焦點，將一個單純的是非價值判斷問題，導向政黨間的鬥爭，或民進黨政府刻意打壓言論自由和網路節目。

陳俊翰認為，這件事本質在，是否能夠容忍有人惡意訕笑、模仿，歧視身心障礙者原本就應受到保障平等參與政治的權利，這無關意識形態，更不分黨派顏色，而是一個普世人權價值問題。

陳俊翰表示，很感謝賀瓏和夜夜秀團隊對於他和他所提出的理念認同和支持，不過，「他們大可不必勉強自己在2028一定要投給民進黨」，台灣民主自由可貴之處，就是每個人都可自由選擇自己認同、支持政黨，沒有誰可以強迫誰，所以他們不必違背自己的心意。

不過，他也說，當然如果賀瓏及製作團隊經過4年人生歷練後，發現賴清德所領導的民進黨政府做得還不錯，願意發自內心支持，「我也非常歡迎！」（編輯：蘇龍麒）1130129