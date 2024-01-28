賀瓏道歉認「夜夜秀」疏失 強調模仿身障者絕不恰當

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（中央社記者葉冠吟高雄28日電）中國媒體人王志安在網路脫口秀「賀瓏夜夜秀」嘲諷身障律師陳俊翰惹議，主持人賀瓏未適時制止遭批評，今天他在最新影片道歉，坦承製作疏失，虛心檢討，並強調模仿身障者絕不恰當。

賀瓏表示，節目訪談寫手會事先提供問題，但回答由來賓自己提供，也不限制來賓得照訪綱走，「炎上那幾句話和動作不是段子，跟喜劇是無關的。同時，來賓言論也不代表『夜夜秀』和所有工作人員的立場。」

他指出，「夜夜秀」是能包容各種立場來賓的平台，不同黨派、國家來賓都有邀請，只要願意誠懇坐下理性對談都有機會來，可以在舞台上表達自己觀點，不會因對方立場不同就拒絕溝通。

不過，賀瓏強調，王志安模仿身障人權律師陳俊翰的說法和作法是有問題的，「模仿身障人士絕對不恰當」，並補充陳俊翰不是被強迫上台作秀，而是認真發表政見，希望推動台灣身障者權益，值得被大家尊敬，「夜夜秀」團隊24日就已聯繫上陳俊翰並道歉，他們感謝陳俊翰願既往不咎。

作為「夜夜秀」導演，賀瓏坦言仍有責任，團隊在後製影片時不應該只加上「來賓言論不代表本台立場」，應該反覆來回研究來賓的言論、肢體動作是否恰當，「這是『夜夜秀』的疏失，我們虛心檢討」。

賀瓏表示，因為這次風波，讓他與許多人開始關注到陳俊翰以及其所致力改善台灣身障者權益的理念，未來也將訪問各方專家，針對這項議題深入研究。

雖然大選已結束，但不分區立委仍有遞補機制，賀瓏表示，「期待未來陳俊翰律師能藉由民進黨的安排，以遞補方式進到立法院，若無法實現，請大家4年後把選票投給最努力對身障者權益付出的民進黨，把陳俊翰送進立法院，2028年時，『夜夜秀』也會盡全力輔選民進黨。」

賀瓏有信心地表示，「賀瓏夜夜秀」不只有1季，「4年後，我依然會站在這台上，用娛樂關心社會、用喜劇諷刺時事，薩泰爾不會妥協。」（編輯：張雅淨）1130128