悼陳俊翰 林志潔：活得陽光以身為範照亮生命

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（中央社記者管瑞平新竹市15日電）身障律師陳俊翰逝世，享年40歲。陽明交通大學特聘教授林志潔今天表示，陳俊翰是了不起的新竹人，他即使遇到困難也活得如此陽光，「謝謝你以身為範，照亮許多人生命」。

今年初總統、立委大選，民進黨提名林志潔角逐新竹市立委，同樣出身新竹、具有律師背景的陳俊翰被提名列入民進黨不分區立委名單。林志潔傍晚透過臉書（Facebook）發文指出，選舉期間，陳俊翰曾受邀參與她的直播，他並允諾選後到陽明交大演講。

她表示，今天下午2時許接到陳俊翰母親來電告知惡耗後，「我們在電話中都泣不成聲，但也知道此時需要堅強起來，處理許多後續事宜」，她直到寫這篇貼文，依然感覺很不真實，不捨及傷痛難以言喻。

陳俊翰在這次總統大選，曾赴造勢場，為民進黨總統當選人賴清德站台輔選，前中國央視記者王志安卻在脫口秀節目嘲諷陳俊翰，引發爭議。

林志潔指出，陳俊翰示範了用正面、幽默的方式，讓大家瞭解歧視的不應該，以及歧視可能造成的傷害，更用他的人生及列名不分區立委提名人的決定，向社會傳達為何要更積極地為弱勢群體發聲。

她表示，陳俊翰從念法律、出國求學、到回國，對於他及他的家人，除了敬佩，還是敬佩，「你的勇敢，帶給很多人力量，讓我們知道，人生即使遇到困難，也能活得如此陽光」。

林志潔說，陳俊翰是了不起的新竹人，「謝謝你以身為範，照亮許多人的生命。在人生的奮鬥歷程上，你是我的好老師」。

她指出，除了盡力協助家屬讓陳俊翰的最後一段里程能圓滿，當老師是陳俊翰很大的心願，未來希望能與他的家人討論，如何為他出版著作，讓更多人看到陳俊翰的研究成果，並繼續努力推動他心心念念的無障礙環境、關注身障者投保保險遭拒及罕病治療等議題。（編輯：戴光育）1130215